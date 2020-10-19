【新冠肺炎】港府擬改防疫條例強制有病徵者作檢測　醫生憂舉報病人會破壞雙方關係

▲ 蔡堅指，若有輕微病微者中，有1%不願檢測，當中只有0.8%有機會中招，形容數目很少。（梁偉榮攝）

本港處於第三波新冠肺炎疫情尾聲，惟港府正研究強制市民作病毒檢測的法律框架，食衞局今晚更與醫學會及多個醫生工會會面以收集相關意見。醫學會會長蔡堅於晚上中途離開會議後透露，港府計劃透過第599章《預防及控制疾病條例》，短期內強制有病徵或輕微病徵者作檢測，惟未有具體實行細節；而會上約有10個醫生團體參加，有醫生擔心舉報病人，會破壞醫生病人關係。

蔡堅表示，港府欲於第四波疫情前，透過第599章《預防及控制疾病條例》強制有病徵或輕微病徵者作檢測，相信若付緒實行，「可以好快做到」，惟現時仍未有具體實行細節，故今晚召開會議收集業界意見，蔡堅質疑：「是不是每日要有通告（報告）給予局方？紀錄多少人拿了樣本樽，多少人沒有交還？」

蔡堅透露，會上約有10個醫生團體參加，包括支持及反對聲音，但未有交代兩方意見比例，又引述有醫生主要擔心舉報病人，會破壞醫生病人關係。他又強調港府需要顧及市民感受，若有輕微病微者中，有1%不願檢測，當中只有0.8%有機會中招，「等於十萬分之八，其實數目好少」，

尤其現在案例較少，值唔值得在港人如此不信任政府的情況下推出呢條法例，令市民再擔心自己會被監禁？

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記者：鄧凱文