【靚太安樂窩】65萬裝修455呎舊私樓單位　簡約安樂窩電視櫃内有乾坤

▲ 455呎油麻地舊私樓改造後，變成簡約又實用的單位。

香港寸金尺土，即使成功上車，單位面積每每並不闊落。今集《靚太安樂窩》介紹位於油麻地的455呎私樓單位，戶主為一對年輕夫婦，他們希望增加單位的空間感及走簡約風格。

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負責設計單位的Ovvio Studio設計師Dennis分享設計心得，解構如何令單位呈現簡約風的同時，兼具實用性。

單位本身空間不平均

Dennis表示，單位本身空間不平均，比如客飯廳較大，主人房面積則較小，所以他將會擴大主人房，同時增加收納空間，能展示戶主的模型、公仔等的收藏。

運用色調增加空間感

全屋設計上以白色為主色調，在視覺上營造具空間感的效果，同時儘量把高身儲物櫃靠近牆身，視覺上隱藏了儲物櫃的厚度，減低壓迫感。

至於客廳及飯廳的分隔，Dennis則分別以木紋磚及方磚分隔開兩廳。此外，廚房和飯廳採用一樣的方磚，營造出廚房地磚「追出飯廳」的效果，讓本來面積較小的廚房增加更多空間感。

廚房飾物櫃趟門合二為一

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廚房門方面，Dennis選用了趟門設計，一方面可增加通道空間，另一方面趟門亦可與廚房旁的飾物櫃合二為一。當廚房趟門關上時，戶主私人珍藏的美酒便能夠在飾物櫃展示出來，而當廚房趟門打開後，飾物櫃則會被趟門遮擋。

拉趟電視櫃

數到全屋的設計重點，則非設置於客廳的電視櫃莫屬。Dennis表示，由於客廳內的梳化位置本身無法與電視形成置中，導致戶主坐在梳化看電視時必須「打側頭睇」。

因此，他特意把電視安裝在一個高身儲物櫃的一塊拉趟板上，當戶主在梳化看電視時，只需把拉趟板拉出，電視便可與梳化形成置中的位置。

此外，電視拉趟板後的高身儲物櫃，可展示戶主的收藏，例如模型及公仔等，增加儲物空間同時，讓戶主的珍藏重見天日。

主人房條子屏風增空間感

至於主人房方面，因戶主喜歡較大的床褥，Dennis就在主人房門口位置加了一幅條子屏風，既可把門口與床褥的位置拉勻，而且視覺上亦不太有壓迫感。

房內一個主要放置戶主常用衣物的衣櫃，則採用了入牆的方式隱藏起來，令房內的空間不會因為衣櫃而有所減少。

嬰兒房設地台床

而客戶則成為了全屋的主要儲物空間，未來更會變成戶主的嬰兒房，不過客房並非如想像的「雜物房」般雜亂，Dennis指出除了靠牆的高身儲物櫃外，房內地台床的地台其實亦內有乾坤。

而把地台床拉起後，則是另一個比較大的隱藏儲物空間，戶主旅行用的旅行箱或一些大型雜物亦可以放置其中。

單位資料：

地址：旺角東興大廈

居住人數：2

實用面積：455平方呎

總裝修設計費用：約$65萬

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鳴謝:Ovvio Studio

記者：王芷瑩