消息指行會商討放寬本地團30人為上限　料通過後最快周五實施

本港新冠肺炎疫情持續，旅遊業界受重挫。消息指，政府將於10月20日的行政會議商討放寬舉行本地團的限制，豁免於4人限聚令，容許每團人數以30人為上限，或不多於旅遊巴乘搭人數一半，若行會通過有關方案，最快可於周五（23日）新一輪限聚措施實施時生效。消息人士指，相信有關措施可幫助本地旅遊業界，復辦本地綠色旅行團。

據悉，防疫安排方面，政府擬為導遊安排一次免費的病毒檢測，旅遊巴司機及團友則無需接受檢測，但乘車期間需全程帶口罩；抵達景點時須分為4人一組活動，每組相隔1.5米距離，遊覽主題公園的行程，則須遵守園方的防疫要求。

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另外，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良月初曾去信商經局局長邱騰華，今再在社交平台上公開促請政府放寬限聚令及食肆人數限制，讓本地遊活動獲適當豁免，包括讓旅遊巴及遊船豁免於「交通運輸群組聚集」，讓業界在做足防疫措施的前提下，盡快可營辦30人左右的本地遊，並要求政府延長「綠色生活本地遊鼓勵計劃」1年，將計劃撥款由現時1億元增加至3億元，讓更多有興趣、有能力參與計劃的旅行社獲得資助，以助業界度過難關。

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責任編輯：馮琪雅