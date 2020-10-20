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【疫情分析】疫情助推高港人流感疫苗覆蓋率　料未來數年仍會維持

社會 00:00 2020/10/20

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 烹飪教煮

孔繁毅亦表示，是次疫症令大眾加倍警惕，即使疫情過後，市民亦會繼續打流感針（資料圖片）

冬季流感高峰期將至，在與新冠肺炎疫情重疊下，私家診所陸續傳出流感疫苗供不應求。有醫生透露，不少市民因擔心受流感與新冠兩病毒夾擊，故蜂擁而至於今年首次接種流感疫苗；有專家估計，疫情有助推高長者、長期病患等高風險群組流感疫苗覆蓋率，又指市民危機意識提高，相信疫情過後，流感疫苗接種率亦不會下跌。　

根據衞生署統計數字，縱使有「政府防疫注射計劃」和「疫苗資助計劃」，全港65 歲或以上長者幾乎可獲免費打針，但過去兩年的接種流感疫苗比率仍不足一半，只有44至46％，較同為感染流感高危群組的6至12歲小童，有55%至68%覆蓋率仍有距離；但新冠肺炎疫情下，長者往往屬於高風險群組，逾9成染新冠病毒而離世患者均為長者；呼吸系統專科醫生梁子超及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均相信，疫情將促使更多長者及長期病患人士接種流感疫苗，推高該群組接種率。

梁子超表示，呼籲市民接種流感疫苗，因流感與新冠肺炎病徵相似，擔心難以分辨感染兩者的患者，從而加劇醫療負擔；許樹昌強調，新冠肺炎預計要到2024年才會受控，相信市民未來數年仍要做好保護措施，故流感針接種率短期內均不會再下跌；港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦表示，是次疫症令大眾加倍警惕，即使疫情過後，市民亦會繼續打流感針，因可預防新冠肺炎與流感雙重感染，惟強調戴上口罩仍是最重要的預防方法。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：鄧凱文

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