【2020最新】水中銀檢測22款潤膚露6成表現不理想　7款通過毒性檢測安全潤膚產品【附清單】

▲ 7款通過毒性檢測安全潤膚產品。

天氣漸漸轉涼，不少人都會因出現乾燥痕癢而開始使用潤膚露。水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱水中銀）於今年9月期間搜集22款潤膚產品樣本作安全、保濕及抗炎功效檢測，結果發現僅8款被評為「綠魚」（代表品質卓越），其中3個樣本同時獲得顯著保濕及抗炎功效評價，1款樣本在兩項功效評級都不顯著。

水中銀於9月從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏及萬寧選購了14個品牌，共22款潤膚產品樣本作安全、保濕、抗炎功效檢測，包括知名品牌如CeraVe、NIVEA、PHYSIOGEL、ST. Ives等。並以專利魚胚胎生物測試Testing 2.0技術進行檢測，據檢測結果把產品安全屬性分三類：綠魚、黃魚、紅魚。

結果顯示，22款個潤膚產品的安全測試中，僅8款被評為綠魚（代表品質卓越）、5款為黃魚（代表品質合格）、9款為紅魚（代表有待改善）。安全毒性測試發現逾六成潤膚產品樣本整體表現不理想。

8款安全產品中，有4款評為保濕功效顯著，最低價格為NIVEA深層潤膚露。

至於抗炎功效，有6款評為抗炎功效顯著，最低價格為ST. Ives燕麥舒緩潤膚露。

另外有3款潤膚露均俱有「保濕功效」及「抗炎功效」顯著：NIVEA 舒敏修復潤膚露、NIVEA 深層潤膚露、CeraVe 長效保濕修復乳

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7款無毒、抗炎、保濕「綠魚」產品完整名單，請睇：【下一頁】

水中銀指，零售價格與功效不一定成正比，樣本中，售價最貴的專櫃產品，與最便宜的開架產品價格相差逾33倍，但並非代表產品越貴，功效越佳。最便宜的開架品牌相對貴價的專櫃品牌在兩項功效表現更佳。

高價樣本：價格≥$66/100mL

共7個樣本，綠魚佔3個，黃魚佔1個，紅魚佔3個

中價樣本：價格$14/mL至<$66/100mL

共8個樣本，綠魚佔2個，黃魚佔2個，紅魚佔4個

低價樣本：價格≤$14/100mL或以下

共7個樣本，綠魚佔3個，黃魚佔2個，紅魚佔2個

皮膚科醫生：皮膚屏障對保護皮膚很重要

皮膚專科醫生蔣頌儀表示，皮膚屏障對保護皮膚很重要，屏障有助皮膚鎖水，以致皮膚不會乾燥，也可保護身體不受外面的感染和刺激。皮膚中最重要的防禦力集中在角質層，角質層是由角質細胞、細胞間脂質構成，角質層的上面還覆蓋一層薄薄的皮脂膜，皮膚屏障是否健康就在於角質層和皮脂膜。

假如皮膚屏障功能受損，可引起：

水分易流失，皮膚會變得很乾燥

皮膚的防禦性下降，對各物理或化學因素表現出不耐受，以往適用的產品起排斥反應

皮膚病容易反覆發作，卻難找到發病原因，常見皮膚發紅、發乾等皮膚過敏表現

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責任編輯：楊宛茜