香港博物館節2020快遞 全家玩轉網絡世界

終於等到「香港博物館節」開鑼啦!今年康樂及文化事務署(康文署)以嶄新的方式與眾同樂,推出全新的「香港博物館節2020快遞」網上平台,一家大小在橫跨兩個半月的活動期內,可以隨時隨地透過個人電腦,以至手機、平板電腦等流動裝置,參觀虛擬展覽、出席網上直播講座,甚至享受網上購物買好書的樂趣!事不宜遲,現在就看看以下的精選推介,不論大人和小朋友都必然享受到全新的博物館體驗,齊齊窩在家一齊玩啦!



「作客 — 羅屋虛擬遊」 利用虛擬實境技術,讓大家穿梭有二百多年歷史的羅屋民俗館,欣賞這間客家民居的建築特色,認識背後充滿人文情懷的小故事!

https://www.museums.gov.hk/zh_TW/web/portal/mf2020_virtualtour.html



▲ 「阿夫爺爺在哪裡?」親子學習套讓家長與孩子一起探索全新的香港藝術館



https://hk.art.museum/zh_TW/web/ma/exhibitions-and-events/wheres-grandpa-ofu-parent-child-fun-kit.html



館長齊參與 網上推介心水好書

大家可有想過,有機會與平日鮮有機會接觸的博物館館長,透過屏幕來個別開生面的網上互動?在博物館節期間,多位館長將會在「館長好書介紹講座系列」輪流與觀眾交流,他們已經精心挑選了多本不同主題的好書,包括過往大型展覽出版的展覽圖錄、研究論文集等,並以導讀的方式,帶領大家掌握書中精要。提提各位家長,千萬不要錯過今次「館長陪太子讀書」的難得機會!



各場講座將分別於四間博物館舉行,同時於「優遊香港博物館」YouTubewww.youtube.com/channel/UCZvaXGJhKOP6NAQ-tVZys7A及Facebook facebook.com/VisitHKMuseums作網上直播,毋須報名即可參加!

▲ 「館長好書介紹講座系列」第一場名為「讀藝‧讀人生」於10月31日(星期六)下午3時至4時在香港藝術館舉行,香港藝術館首席研究員司徒元傑及前香港藝術館館長鄧民亮博士將為大家分享「讀」書畫的樂趣,以及細閱藝術家精采的人生。



「館長好書介紹講座系列」詳情: https://www.museums.gov.hk/zh_TW/web/portal/mf2020_online_programmes.html

100本好書半價帶回家

聽完館長的心水推介,你會馬上想將好書帶回家。快來看看「博物館精選好書半價特賣」的目錄,共100本涵蓋文化、歷史、藝術、電影的博物館好書,由10月15日起一律半價發售,還有買二送一優惠及精美紀念品贈送!所有書刊,於以下銷售點有售,並設網上服務方便大家即時訂購。

香港藝術館書店

https://hk.art.museum/zh_TW/web/ma/visit/shop-and-dine.html

查詢電話﹕2886 2611

香港文化博物館禮品店

https://hk.heritage.museum/zh_TW/web/hm/aboutus/planyourvisit/openinghoursandaddress.html

查詢電話﹕2631 0312

香港歷史博物館

https://hk.history.museum/zh_TW/web/mh/plan-your-visit/admission.html

查詢電話﹕2724 9042

香港電影資料館

https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/HKFA/zh_TW/web/hkfa/publications_souvenirs/saleschan.html

查詢電話﹕2739 2139

網購平台

一本 (100本精選好書由11月1日至30日期間於此平台銷售)

http://www.mybookone.com.hk

本書店 (部分精選好書由10月15日起於此平台銷售)

https://www.moa.thebookshophk.com/shop

香港書城 (部分精選好書由10月15日起於此平台銷售)

https://www.hkbookcity.com/searchbook3.php?key=book_group&keyword=museum_mega_sales&startnum=1





https://www.museums.gov.hk/zh_TW/web/portal/mf2020_mega_book_sale.html



多個大型展覽不容錯過!

實體展覽是博物館的靈魂,非網上展示所能取締。在博物館節舉行期間,各間博物館將同時推出多項大型展覽,你可以因應自己的與趣參觀,例如去香港藝術館欣賞文藝復興時期佛羅倫斯藝術以及繪畫大師吳冠中速寫的美學概念,或者去香港科學館看看新世代人工智能機械人,又可以去香港文化博物館了解一下本地版畫圖象藝術的最新面貌。各館亦已訂定安全防疫措施,大可放心帶小朋友一同參觀!

▲ Photo credit: 桑德羅.波提切利, 一位年輕女士的肖像 (西蒙內塔.韋斯普奇)約1480 – 1485, 現藏於佛羅倫斯烏菲茲美術館 © Photographic Department, The Uffizi Galleries - By permission of the Ministry for Cultural Heritage and Activities and Tourism of Italy



「香港賽馬會呈獻系列﹕波提切利與他的非凡時空 ─ 烏菲茲美術館珍藏展」由10月23日至2021年2月24日於香港藝術館展出

https://hk.art.museum/zh_TW/web/ma/exhibitions-and-events/botticelli-and-his-times-masterworks-from-the-uffizi.html

▲ 《水牛》吳冠中

「吳冠中 ─ 速寫生活」展覽 由10月30日至2021年2月7日於香港藝術館展出

網址: https://hk.art.museum/zh_TW/web/ma/exhibitions-and-events/wu-guanzhong-sketching-from-nature.html

▲ 活字排版

▲ Onion Peterman《After School Route 2》 孔版:絲印

「字裡圖間 — 香港印藝傳奇」及「20/20 香港版畫圖像藝術展」由10月7日至2021年2月22日於香港文化博物館展出

網址: https://www.heritagemuseum.gov.hk/zh_TW/web/hm/exhibitions/data/exid264.html

▲ Photo credit: The Board of Trustees of the Science Museum 「機械人的五百年 」展覽由11月13日至2021年4月14日於香港科學館展出

網址: http://hk.science.museum/ms/robots2020

▲ Photo credit: NASA/JPL-Caltech 「火星2020探測車任務 ─ 毅力號」展覽由於香港太空館展出至12月31日



網址: https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/ms/mars2020/index.html

▲ 羅曉騰《團門》@青賢花園



由康文署轄下藝術推廣辦事處主辦的「非凡!屯門河」公共藝術計劃現於屯門河兩岸展出

網址: https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/APO/zh_TW/web/apo/viva_river.html

▲ 蔣蓉《巧色芒果壺》(上) 儲銘《素身瓜形壺》(下)

「陽羨清韻 ─ 茶具文物館羅桂祥紫砂珍藏」展覽現於茶具文物館展出至2021年7月

網址: https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Arts/zh_TW/web/ma/mt-thematic-exhibition.html

香港博物館節2020快遞

日期: 2020年10月15日至12月31日

網址: www.museums.gov.hk/mf2020

