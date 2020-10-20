【防疫措施】林鄭月娥指無條件大幅放寬社交距離措施　爭取放寬本地遊及婚宴限制

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本港新冠肺炎疫情反覆，行政長官林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前會見傳媒，指雖然過去一周疫情漸趨平穩，只有12宗本地感染個案，未有出現新群組爆發，而且連續3天沒有源頭不明個案，但為審慎起見，配合下一階段開放人員的往來，暫時沒有條件進入下一階段社交距離措施段放寬。

她希望，下午相關局長會公布下一階段社交距離措施，在不會有大幅度放寬的前提下，能否放寬一些聚會或社交經濟活動，包括出席婚宴、復辧本地旅行團等。

至於邊境方面，林鄭月娥指，上周已公布與新加坡達成協議建立航空旅遊氣泡，她強調雙方面十分謹慎，有很多預防措施；至於與內地方面，希望有限度豁免兩地14天檢疫的安排，或先讓香港居民由內地返港可以免受14天強制檢疫，目前有關工作仍在進行中。

消息指，政府的行政會議今日（20日）會商討放寬舉行本地團的限制，豁免於4人限聚令，容許每團人數以30人為上限，或不多於旅遊巴乘搭人數一半，最快可於周五（23日）生效。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙