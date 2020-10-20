【木棘証人】曾歷婚姻及生意失敗憑樂觀展第二人生　韋家雄無懼逆境：人生道路始終要行

▲ 韋家雄於TVB劇《木棘証人》戲份甚重。

TVB劇《木棘証人》在昨晚（10月19日）播出，劇中飾演李浩帆的韋家雄首度擔當男二角色，戲份甚重。首集《木棘証人》播出後普遍反應理想，而且網民對今趟在《木棘証人》首次正式當男二的韋家雄之演出，更是表示讚賞。

曾經歷婚姻及生意失敗的綠葉王韋家雄素來性格樂觀，無懼逆境的他於各方面努力向上，不但遇上第二任太太，獲得的演出機會愈來愈多，展開其第二人生。

入行當演員前，韋家雄曾任職廣告攝影師、以及在影視劇幕後負責機器、燈光，他曾坦言當時決心轉當演員並非有重大藝術抱負：「辛苦設置器材後，見演員還在嘻嘻哈哈吃東西聊天，夠鐘才埋位戲，心想：『做演員咁鬼舒服』」

【移居星馬】許紹雄移居新加坡住4千呎大屋 李家聲大馬第二家園退休歎世界【多圖】

▲ 韋家雄於TVB劇《木棘証人》首當男二。（《木棘証人》劇照）

【她她她的少女時代】韋家雄從未因逆境而心灰 不向命運低頭：怨天怨地沒有用

韋家雄曾是LED燈飾大王

韋家雄於1992年考亞視藝員訓練班，並於1995年從亞視轉投無綫。在2017年，韋家雄與友人合夥做LED燈飾生意，漸漸淡出幕前，他說：「當時反問自己，演藝圈還需要我嗎？是否越做越差、是否已不再適合這個行業呢？」

其LED燈飾生意先後負責過IFC倒數、2008年北京奧運、2010年的上海世博法國館時裝騷等大型項目。

可是，一場發生於2011年的東日本大震災令他日籍拍檔全家身亡，以及失去設置於當地的廠房，由此他欠下不少債務。於是得屈能伸的韋家雄兼職當搬運工努力還債，憑着自身毅力還清債務。

▲ 韋家雄性格樂觀。（陳智良 攝）

53歲韋家雄今天結婚 與年輕約20年的女友拉埋天窗

《木棘証人》首次正式當男二

生意失利的韋家雄獲得演出機會，重返電視圈的他默默耕耘，於2015年憑《梟雄》的麥瀚林一角獲得《萬千星輝頒獎典禮》的最佳男配角，演技備受肯定。

有「綠葉王」之稱的韋家雄珍惜每個演出機會，他於正在播出的《木棘証人》孭重飛，首次正式當男二。

此外，出生於單親家庭的韋家雄，早於20歲時結婚，育有一名兒子，可惜最終離婚收場，他需要獨力照顧兒子。

▲ 韋家雄於2018年再婚。（Facebook圖片）

人生經歷過種種不幸接踵而來，命運似在挑戰韋家雄底線。

不過他曾接受TOPick訪問卻表示覺得自己人生沒經歷過低潮：「人生道路始終要行，不覺得做生意蝕了錢就是低潮，我出生是還不是尿片也不帶一條在身？路還是要繼續走，不開心對事件沒有幫助的，就當作那筆錢由我保管完，交給另一個人再保管，怨天怨地也沒用。」

樂觀的韋家雄其後遇上現任太太鄧楚雅（Keynes），二人於2018年結婚，展開人生新一頁。