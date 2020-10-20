【2020最新】一文睇清7款通過毒性檢測安全潤膚產品【附完整名單】

▲ 一文睇清7款通過毒性檢測安全潤膚產品。

天氣漸漸轉涼，不少人都會因出現乾燥痕癢而開始使用潤膚露。水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱水中銀）於今年9月期間搜集22款潤膚產品樣本作安全、保濕及抗炎功效檢測，結果發現僅8款被評為「綠魚」（代表品質卓越），其中3個樣本同時獲得顯著保濕及抗炎功效評價，1款樣本在兩項功效評級都不顯著。同時，水中銀亦發現，價錢較便宜的產品亦可有顯著的保濕及抗炎功效，開架品牌相對貴價的專櫃品牌在抗炎、保濕功效表現更佳。

3款無毒、保濕及抗炎功效皆顯著潤膚露名單：

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4款無毒、保濕功效顯著潤膚露名單：

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6款無毒、抗炎功效顯著潤膚露名單：

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完整檢測結果分析，即睇：【下一頁】

皮膚專科醫生蔣頌儀表示，皮膚屏障對保護皮膚很重要，屏障有助皮膚鎖水，以致皮膚不會乾燥，也可保護身體不受外面的感染和刺激。皮膚中最重要的防禦力集中在角質層，角質層是由角質細胞、細胞間脂質構成，角質層的上面還覆蓋一層薄薄的皮脂膜，皮膚屏障是否健康就在於角質層和皮脂膜。

假如皮膚屏障功能受損，可引起：

水分易流失，皮膚會變得很乾燥

皮膚的防禦性下降，對各物理或化學因素表現出不耐受，以往適用的產品起排斥反應

皮膚病容易反覆發作，卻難找到發病原因，常見皮膚發紅、發乾等皮膚過敏表現

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責任編輯：楊宛茜