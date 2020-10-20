  • 26°C
香港時間 : 20201020日 (週二) 11:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2020最新】一文睇清7款通過毒性檢測安全潤膚產品【附完整名單】

食用安全 11:00 2020/10/20

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

一文睇清7款通過毒性檢測安全潤膚產品。

天氣漸漸轉涼，不少人都會因出現乾燥痕癢而開始使用潤膚露。水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱水中銀）於今年9月期間搜集22款潤膚產品樣本作安全、保濕及抗炎功效檢測，結果發現僅8款被評為「綠魚」（代表品質卓越），其中3個樣本同時獲得顯著保濕及抗炎功效評價，1款樣本在兩項功效評級都不顯著。同時，水中銀亦發現，價錢較便宜的產品亦可有顯著的保濕及抗炎功效，開架品牌相對貴價的專櫃品牌在抗炎、保濕功效表現更佳。

3款無毒、保濕及抗炎功效皆顯著潤膚露名單：

    點擊圖片放大

4款無毒、保濕功效顯著潤膚露名單：

    點擊圖片放大
    +2

6款無毒、抗炎功效顯著潤膚露名單：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

完整檢測結果分析，即睇：【下一頁】

皮膚專科醫生蔣頌儀表示，皮膚屏障對保護皮膚很重要，屏障有助皮膚鎖水，以致皮膚不會乾燥，也可保護身體不受外面的感染和刺激。皮膚中最重要的防禦力集中在角質層，角質層是由角質細胞、細胞間脂質構成，角質層的上面還覆蓋一層薄薄的皮脂膜，皮膚屏障是否健康就在於角質層和皮脂膜。

假如皮膚屏障功能受損，可引起：

  • 水分易流失，皮膚會變得很乾燥
  • 皮膚的防禦性下降，對各物理或化學因素表現出不耐受，以往適用的產品起排斥反應
  • 皮膚病容易反覆發作，卻難找到發病原因，常見皮膚發紅、發乾等皮膚過敏表現

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜

食用安全 健康問題 皮膚病 皮膚發炎 皮膚痕癢 身體護理 護理 美容 生物科技 保濕

最高瀏覽

【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
17:46 2020/10/18
【相依為命】八両金25歲兒子葉小霆近照曝光　單親爸爸無懼破產失婚東山再起
【郵輪慘劇】抱1歲半孫女望窗跣手墮11樓亡　內疚外公認疏忽誤殺罪望結束一家惡夢
10:28 2020/10/19
【郵輪慘劇】抱1歲半孫女望窗跣手墮11樓亡　內疚外公認疏忽誤殺罪望結束一家惡夢
【考起爸爸】醫生爸爸陪小五女兒溫習英文　陳沛然大嘆：十個字有超過一半唔識
12:54 2020/10/19
【考起爸爸】醫生爸爸陪小五女兒溫習英文　陳沛然大嘆：十個字有超過一半唔識