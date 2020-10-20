【網購優惠】蘇寧網店10月22日FB直播購物限時搶 998元TOSHIBA多功能氣炸烤焗爐【內附網店連結】
休閒消費 10:48 2020/10/20
Facebook網上直播愈來愈流行，連大型電器影音品牌蘇寧亦加入戰團，蘇寧旗下網上商店將會在10月22日(星期四)舉行Facebook直播。屆時將會有各款家電及超市百貨嘅優惠產品大晒冷！今次更特別加推韓國食品限時搶！
精選產品有：
1.TOSHIBA MV-TC26TF 多功能氣炸烤焗爐(26公升)、直播價$998
2.Apple AirPods Pro、直播價$1,449
3.Booster Pokebot 肌肉按摩槍、直播價$350
4.Nintendo Switch 集合啦！動物森友會特別版主機、直播價$2,340 等，食品方面更多以$5-$20不等。
直播產品分別以優惠碼搶購、限時秒殺及全場優惠呈現。當中，優惠碼將會於直播時由主持公布。而限時秒殺及全場優惠產品則於特定時段開賣，所有產品數量有限，售完即止。
直播期間有以下要點留意：
1.公開分享直播，並在inbox分享截圖至Suning蘇寧Facebook專頁，就可獲得hksuning.com $40現金優惠碼
2. 加入《蘇寧會員著數谷》Facebook Group，同時inbox入Group截圖，就可以再獲得hksuning.com運費抵用優惠碼。
直播日期：2020年10月22日
直播時間：8pm
直播平台：Suning蘇寧Facebook
直播主持：Elke Tan 陳芷敏/蘇寧男
記者：郭秀芳