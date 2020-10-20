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【新冠肺炎】消息：本港新增5宗確診個案 　有確診個案經油麻地臨時檢測中心驗出

社會 11:38 2020/10/20

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消息指油麻地臨時檢測中心驗出有確診個案。

新冠肺炎疫情似有緩和，昨日本港連續3天沒有感染源頭不明個案，消息指今日（20日）新增5宗確診個案，包有確診個案由油麻地臨時檢測中心驗出，未知有關個案是否屬於源頭不明病例。

衞生防護中心公布昨日（19日）新增15宗確診個案，至今累計個案5,256宗，另有一宗疑似個案。新增個案中有14宗為輸入個案；餘下1宗與早前的本地個案有流行病學關連，患者為一名21歲無病徵女子，是尖東帝苑酒店群組一名確診員工的密切接觸者，該群組至今共有9宗相關個案。衞生防護中心昨就錯誤豁免檢疫一名印度抵港男子致歉，跟進發現其檢測結果初步陽性並送院隔離，詳情即看：【下一頁】

另外，行政長官林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前會見傳媒，指雖然過去一周疫情漸趨平穩，只有12宗本地感染個案，未有出現新群組爆發，而且連續3天沒有源頭不明個案，但為審慎起見，配合下一階段開放人員的往來，暫時沒有條件進入下一階段社交距離措施段放寬，即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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