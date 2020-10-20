【粗心外傭】獨留年幼少主於遊戲機店門前　外傭走過馬路到便利店購物

▲ 有外傭獨留少主在遊戲機店門前，自己到對面的便利店購物。

港人多會聘請外傭幫忙打理家中事務，但若外傭粗心大意，少主隨時陷入危險之中。日前，有網民於社交網站上載相片，指有外傭獨留身穿幼稚園校服的少主於遊戲機店門前，而她卻走到對面的便利店購物，網民無奈表示，「唔應該獨留小朋友喺街」。

有網民於Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」發帖及上載相片，指有外傭將年幼的少主獨留在一間遊戲機店門前，而她自己則到馬路對面的便利店購物。網民表示，

雖然大概5分鐘，但其實一秒都唔應該獨留個小朋友喺街！

而網民為免外傭將他誤當壞人，沒有接近女童，一直留在車上觀察女童，直至外傭返回接女童。

▲ 有網民上載相片，指外傭將年幼少主獨留在遊戲機店門前。（Facebook圖片）

據其他網民提供的資料顯示，年幼女童身穿著紅磡區家維邨內的保良局李徐松聲幼稚園校服相似，估計是該校學生。

網民：超危險！

帖文引來不少網民炮轟外傭不負責任，更有可能將少主限於危險之中，「有一定危險性，小孩有機會被擄走」、「就算冇人捉走，萬一佢行出馬路點算？嗰個彎位大人都要小心，更可況小朋友」及「如果有變態佬就死梗啦」。不過，另有網民回應指，之前曾見過同樣情況並警告過其母親，卻反被責罵，「針唔拮到肉唔知痛！」

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責任編輯︰王明芳