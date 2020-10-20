【椎心之痛】14歲兒子罹癌兩度復發　爸爸辭工貼身照顧：願替兒承受病痛

▲ 14歲兒子罹癌兩度復發，爸爸辭工貼身照顧子直至康復。

台灣一名14歲男童，7歲罹癌，7年間兩度復發，每次做手術和化療過程非常辛苦，該名男童爸爸心痛發文，稱會辭工貼身照顧兒子直至康復，並向老天爺祈求「我願意代替他來承受這些病痛」，大批網民留言打氣。

該名爸爸日前在facebook群組圖文並茂發文，稱「我要抱怨老天爺為什麼不把病痛轉到我身上」，指14歲的兒子7歲時罹癌，9歲癌症復發，日前又再次復發，晴天霹靂的壞消息讓他自責又不捨。

帖文稱，每次療程都要切除腫瘤手術加化療、電療長達一年，過程中會產生副作用，這樣的病痛對於一個小孩真的無法承受。他心痛稱，

老天爺可不可以求求您別再把病痛給我兒子了，我願意代替他來承受這些病痛，希望您能讓我兒子早日康復不要再癌症復發。

最後他也向努力治療的兒子喊話，「你要好好加油撐過這一年的治療，雖然生活上只剩我跟你兩個人，加上面臨龐大的醫藥費，但爸爸會辭去工作陪在你身邊，好好照顧你直到你康復為止」。

帖文一出引起網民熱議，大批網站紛紛留言，為該兩父子加油打氣，「加油！早日康復」、「好不捨，小小年紀歷經這麼多病痛，一定要加油」、「路程艱辛，爸爸跟孩子都要堅強樂觀面對一切，加油」、「爸爸辛苦了！祝福孩子早日康復，別再受磨難之苦」、「辛苦了，路很漫長互相扶持鼓勵，會好的要堅強」、「願孩子一切健康平安長大，爸爸辛苦之餘，身體也要顧」。

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責任編輯：羅嘉欣