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【長短腳之戀】李亞男兩歲女兒身高已近爸爸腰間　祖藍貼父女照自嘲化解網民嘲笑

娛樂 11:21 2020/10/20

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女兒身高到王祖藍腰際成熱話，貼父女餅印合照自嘲輕鬆化解。

王祖藍與李亞男結婚已經5年，夫妻恩愛，早前祖藍更宣布太太李亞男喜懷第二胎。近日內地社交網站流出一段祖藍一家三口外出的影片，他們快的女兒王天韻（Gabrielle）將兩歲，高度差不多已達到爸爸的腰間，成為微博熱門話題。

身高再度被網民嘲諷，王祖藍卻十分豁達，還貼出與女兒的餅印合照，以自嘲方式輕鬆化解網民的諷刺，果然夠晒好EQ。

女兒不知不覺已將近兩歲。（微博圖片）

【星二代】王祖藍為愛女慶祝生日　1歲小公主遺傳李亞男美人基因

身高不影響愛情發展

王祖藍與李亞男是圈中出名的「長短腳之戀」，不過二人由相戀初期已表示心靈交流和溝通方面絕佳，高度並不影響二人的愛情。於2015年修成正果，步入禮堂，並於兩年前誕下女兒Gabrielle，在今年六月宣佈再度有喜。

近日在內地網站流傳一條影片，見王祖藍一家三口出門遊玩的影片，將近兩歲的Gabrielle表現活潑，自由走動，網民把重點放在祖藍愛女的身高上，指她未到兩歲身高已經去到爸爸的腰間。

【BB來了】李亞男IG騷6個月孕肚　網民送祝福意外爆出胎兒性別

王祖藍貼出與女兒餅印照作回應。（微博圖片）

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王祖藍EQ高

沒想到一條普通的影片竟然成為內地網民討論的話題，有網民指Gabrielle遺傳到身高172cm的李亞男，相信她將來長大有機會比162cm高的爸爸還要高大，不少網民對此感到「慶幸」，指幸好Gabrielle與爸爸並不相似。

王祖藍無辜被網民攻擊，但他未有感到生氣，反而以輕鬆的方法回覆網民，他在微博貼出一張與女兒擺出同樣的托腮姿勢照，並標記「#王祖藍女兒2歲身高」，及後寫道：「身高隨我老婆怎麼了！長得像我！」

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另外，祖藍又在個人IG上載同一的照片，並寫謂：「身高像媽媽，表情像爸爸，很公平。」好友容祖兒亦有留言讚父女倆「So Cute」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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