【2020最新】水中銀以斑馬魚胚胎生物測試技術檢測潤膚露　3款潤膚產品保濕及抗炎雙重功效顯著

▲ 水中銀以「斑馬魚」胚胎毒性測試技術為22款潤膚產品樣本進行保濕、抗炎功效及安全毒性檢測。

天氣轉涼，不少人都會因皮膚出現乾燥痕癢而開始使用潤膚露。水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱水中銀）於今年9月期間搜集22款潤膚產品樣本作安全、保濕及抗炎功效檢測，結果發現僅8款被評為「綠魚」（代表品質卓越），其中3個樣本同時獲得顯著保濕及抗炎功效評價，1款樣本在兩項功效評級都不顯著。

詳細結果分析：【2020最新】水中銀檢測22款潤膚露6成表現不理想 7款通過毒性檢測安全潤膚產品【附清單】

水中銀是次以斑馬魚胚胎生物測試技術，分別為22款潤膚產品樣本作安全、保濕及抗炎功效檢測。

測試保濕功效方法：

護膚品最主要及基本功能為鎖住水分，防止皮膚水分隨外界空氣相對乾燥而流失。而斑馬魚雖生活於水中，但在水體鹽度增加時也會像人體皮膚一樣失水萎縮，而已知鎖水成分如玻尿酸則能有效阻止斑馬魚胚胎失水。

水中銀通過稍微提高鹽度以誘導斑馬魚胚胎失水模型，測量和計算潤膚產品樣本，和失水模型比對，對斑馬魚胚胎尾巴面積萎縮抑制率來評價樣本的保濕功效。並據面積萎縮抑制率以及抑制率的統計學差異，進行評價保濕功效，分為顯著（p<0.05）和不顯著（p≥0.05）。

▲ 保濕功效檢測方法。(圖片來源：水中銀)

測試抗炎功效方法：

不論是人類還是斑馬魚，炎症反應都是通過炎症細胞的快速聚集而發生。故只要有效抑制炎症細胞聚集，就可達到抗炎效果。水中銀通過應用硫酸銅誘導斑馬魚胚胎尾側造血組織炎症模型，測量和計算潤膚產品樣本，和炎症模型比對，對斑馬魚胚胎尾側造血組織炎症細胞的抑制率來評價樣本的抗炎功效。並進行評價，分為顯著（p<0.05）和不顯著（p≥0.05）。

▲ 抗炎功效檢測方法。(圖片來源：水中銀)

詳細檢測結果：【2020最新】一文睇清7款通過毒性檢測安全潤膚產品【附完整名單】

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責任編輯：楊宛茜