林鄭月娥：港深各有優勢可互補不足　已要求相關政策局進行研究分析深化兩地合作

▲ 林鄭月娥認為，兩地各自有優勢、可以互補不足和達至互惠共贏。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前會見傳媒，上周三舉行深圳經濟特區建立40周年慶祝大會後，社會上有不少有關深圳和香港兩地發展的討論，是一件好事。她認為，兩地各自有優勢、可以互補不足和達至互惠共贏。

林鄭月娥指，在一國兩制下保留了香港固有特色和優勢，與國際接軌、連繫的經驗有一段長時間，但仍要提升自身的競爭力，保留優勢；而深圳在過去40年改革開放創造了世界經濟的奇蹟，有很多地方讓香港學習，香港與深圳共同打造雙城經濟，或發揮雙引擎的功能。

她又說，未來香港的經濟應更好融入國家發展大局，聚焦發展大灣區，而香港與深圳最緊密，估計在5月底有16萬多香港居民領取廣澳居民居住證，其中有5萬多人在廣東居住和工作，而在深圳累計8萬間港資企業，佔整體深圳市外商投資比例達85%，若以外資總額為計則佔8成。

林鄭月娥說，已要求相關政策局就早前公布深圳改革試點27條實施方案，以及近2日授權深圳事宜，進行研究分析，深化港深合作，包括投資商貿、製造出口、創新科技、文化創意產業、高等教育和醫療。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙