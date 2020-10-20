【2020萬聖節】南豐紗廠怪朋友萬聖節登場　拍下趣怪表情歡樂時刻上載IG有獎賞

▲ 聖節就快到，由即日起南豐紗廠準備了不同種類的節目，一班「紗廠怪朋友」登場同你玩轉萬聖節。

南豐紗廠有班怪朋友？﹗

Trick or Treat除了是孩子們討糖果的藉口外，也是一同分享快樂的好機會。萬聖節就快到，由即日起南豐紗廠準備了不同種類的節目，紗廠怪朋友不但會化身於貼紙及印水紙，給大小朋友大貼特貼以外，由10月30日至11月1日，紗廠內更會有Trick or Treat活動。是時候開始預備你的萬聖節造型了，給持久抗疫的繃緊情緒來個大解放，藉以與身邊的大人細路朋友開懷大笑一趟！

1.「紗廠怪朋友」萬聖節IG攝影比賽

由即日至2020年11月1日，以手機拍下你在南豐紗廠留下的萬聖節快樂時刻，上載至IG賬戶，並Hashtag #TheMillsHalloween2020同時標記@themillshk，即可參加「紗廠怪朋友」萬聖節攝影比賽，有機會贏取來自南豐紗廠好匠的免費體驗！

▲ 參加萬聖節「紗廠怪朋友」IG攝影比賽，大家要好好構思一下趣怪表情了。（南豐紗廠圖片）

各位大小朋友可穿著萬聖節服飾，扮鬼扮馬，在紗廠內過一個特別快樂的萬聖節。而最有創意並貼合主題「紗廠怪朋友」的五張相片即可獲得價值高達500港元的禮券，在紗廠的商戶內大買特買，滿載而歸！

攝影比賽條款及細則請按此。

2.Trick or Treat?

於10月30至11月1日，中午12時至晚上8時，小朋友只需自攜萬聖節主題的容器，便可遊走南豐紗廠特定商戶與店員大玩Trick or Treat，充滿「驚」喜！

▲ 紗廠怪朋友出沒，今個萬聖節充滿「驚」喜。（南豐紗廠圖片）

3.小朋友免費面部彩繪

萬聖節是嘩鬼出動的大日子，活潑好動的你如果都想成為小鬼怪的一份子，只需於10月26及27日下午4時至晚上7時，在一樓中庭位置出示即日於南豐紗廠商戶任何消費之收據，小朋友即可免費享用面部彩繪服務一次。名額有限，先到先得。

▲ 在南豐紗廠消費指定金額，可換領「紗廠怪朋友」印水紙及貼紙，換完即止。（南豐紗廠圖片）

4.怪朋友印水紙、貼紙

即日起於紗廠內消費滿特定金額，即可換領獲印水紙乙張或怪朋友印水紙及貼紙套裝啊！數量有限，換完即止。

記者：Elenor