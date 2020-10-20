【綠葉王】72歲于洋低調離巢TVB　曾跟薛家燕譜初戀合演《真情》成經典

▲ 綠葉王于洋離巢TVB。

現年72歲的TVB資深綠葉于洋，效力TVB共30年，由90年代《真情》至近期《過街英雄》、《迷網》等，演過不少受歡迎劇集，原來于洋早前已低調離巢，TVB又少了一位實力綠葉王。

于洋原名龔子超，1972年拍電影《蕩寇灘》演出角色名字「于洋」，便以此為藝名。75年加入TVB，曾幾出幾入，77年曾因跟妻兒移民加拿大而提早解約，後來回巢，83年因薪酬原因再度離開。

▲ 于洋曾演出劇集《過街英雄》。（取自IG）

曾通波仔送院做手術

至98年因薛家燕邀請，再返TVB演出處境劇《真情》「高山青」一角，一直效力至今。

于洋在TVB常演皇帝、慈父或外父角色，早前于洋跟劉江同接受港台《一起走過》訪問，大談拍劇往事，二人曾一起合作《少年四大名捕》，于洋演皇帝，劉江飾宰相蔡京，劉江讚于洋能應付大量對白，拍到接近半夜，放工返家心口痛，看了鐵打師傅就繼續開工。

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▲ 跟劉江早前接受港台訪問。

于洋亦指自己曾感心口不適，難以呼吸，因而入院接受「通波仔」手術。

于洋年青時是電影演員，打扮新潮洋化，跟薛家燕因拍戲而相識，于洋曾受訪表示追求過家燕姐，但只是年青人去街喝茶，很平常的約會。

▲ 跟家燕姐演《真情》成經典。

不過因薛家燕母親覺得于洋看似花弗，不夠專一，不贊成二人交往，故戀情無疾而終。

于洋後來跟家燕姐也成為朋友，現今都各有子孫，閒時亦會聚舊。

▲ 于洋曾跟王浩信演出《致命復活》。

于洋後期在TVB拍了不少劇集，包括《宮心計》、《致命復活》、《迷網》、《過街英雄》等，現時尚有《一笑渡凡間》及《異搜店》未播出。

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