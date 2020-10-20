【防疫措施】衞生防護中心警告勿向人體噴灑消毒液　化學物質對人有毒可導致支氣管痙攣

▲ 衞生防護中心在社交平台提醒勿向人體噴消毒液。

本港新冠肺炎疫情反覆，行政長官林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前會見傳媒，指雖然過去一周疫情漸趨平穩，只有12宗本地感染個案，未有出現新群組爆發，而且連續3天沒有源頭不明個案，但為審慎起見，配合下一階段開放人員的往來，暫時沒有條件進入下一階段社交距離措施段放寬，詳情即看：【下一頁】

不少食肆、商場等地方都加強防疫措施，其中有些商店亦會利用一些消毒產品，向人體噴灑。不過衞生防護中心今日（20日）提醒不應該向人體噴灑消毒液，形容有關消毒方法是有害身心，而且並不會降低感染者通過飛沫或接觸而傳播病毒的能力。

中心強調感染了新冠病毒病的人士即使通過消毒通道或房間，一旦他們開始說話、咳嗽或打噴嚏，仍然能夠傳播病毒。噴灑含氯溶液等化學物質對人有毒，可能會刺激眼睛和皮膚，而吸入這類物質可能會導致支氣管痙攣，並可能會造成噁心和嘔吐等。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋