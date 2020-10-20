【木棘証人】劉江跳槽ViuTV《暖男爸爸》下周播　74歲劉老師對演戲仍有團火

▲ 劉江同時在TVB和ViuTV出現。

TVB新劇《木棘証人》昨晚（10月19日）首播，人稱劉老師的劉江在劇中演徐榮的父親。不過在本年1月約滿離開TVB的劉江，在ViuTV首套的劇集《暖男爸爸》即將於下周一（10月26日），與《木棘証人》在同一時段播出。

即是屆時劉江分別參演的《木棘証人》、《暖男爸爸》，將會同時出現在兩個電視台，自己打自己對台。

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▲ 劉江在《木棘証人》演出。（《木棘証人》截圖）

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闊別效力38年大台

2020年1月，劉江正式約滿TVB。劉老師在年初出席《萬千星輝頒獎禮2019》宣布離巢時，接受TOPick訪問表示自己仍懷著一團演戲的火，直言：「我仲恨做戲！」

隨著，在2019年拍攝、昨晚首播的《木棘証人》推出，是劉老師在TVB的最後一齣參演作品。

離開大台後，劉老師接拍了ViuTV的原創電視劇《暖男爸爸》，飾演鄭中基的爸爸波哥。從預告得知，劉老師依然渾身是戲，估計屆時在劇中與鄭中基有不少對手戲過招。

▲ 劉江演鄭中基爸爸。（《暖男爸爸》截圖）

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為離開TVB兩晚失眠

劉老師在1981年由麗的（亞視前身）起加入TVB，參演過多部劇集，憑出眾的演技獲得不少觀眾愛戴。

在2019年，劉老師憑《金宵大廈》連接兩代故事的靈魂人物林若思而人氣高企，獲提名TVB台慶的萬千星輝頒獎典禮的「最佳男配角」，可惜最終大熱倒灶，不少人為劉老師抱不平，他反豁達說：「年紀大了，覺得很多東西都是『空』，只是一場夢。這些日子始終會來，始終年紀大了還是要退。」

其實當時已約滿TVB的劉江仍「捱義氣」出席萬千星輝頒獎典禮，他表示是為了和一班同事拍照留念，跟大家講句再見。

▲ 劉江出席《萬千星輝頒獎禮2019》時宣佈離巢。（陳家瑩 攝）

劉老師表示，是自己決定不續約TVB，但離開工作將近40年的地方，始終有點依依不捨，甚至失眠兩晚。

面對傳媒追問離巢原因，劉老師的回答非常大度：「我們這一代的人，在公司效力這麼多年，我不會說這些，我覺得公司對我好好，已經很OK，大家都知咩事。」

▲ 因《金宵大廈》人氣急升。（《金宵大廈》劇照）

對於會否現身《金宵大廈》續集時，劉老師曾給觀眾留下曖昧的答案：「這個世界甚麼事都可以發生。」

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