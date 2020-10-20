【華仔新歌】相隔兩年再出廣東歌 《繼續美麗》　劉德華以歌打氣：愛是勝於一切

▲ 劉德華推出新歌《繼續美麗》。

天王劉德華日前透過網上於官網「華仔天地」舉行網上生日會，與粉絲一同慶生。劉德華與樂手一起夾Band，除了唱出多首經典歌曲外，更創作了一首新歌《繼續美麗》，現讓歌迷細味歌詞。

劉德華繼兩年前演唱會主題曲《Mylove》後，再度推出廣東新歌 《繼續美麗》，日前推出MV預告，當中畫面配合動畫製作，相信歌迷定必很喜歡。

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在上月27日劉德華生日時，華仔有感今年因疫情關係不能與fans近距離接觸，故透過官網「華仔天地」舉行生日會，網上演唱多首金曲跟歌迷渡過生日。

生日會上華仔已率先演唱這首新歌《繼續美麗》，並在樂手以結他伴奏下跟大家分享，當中歌詞充滿正能量，華仔以歌為大家打氣。

▲ 華仔在網上生日會已唱出新歌。

《繼續美麗》歌詞：

小島繼續仍然美麗

生於這地知書識禮

如今 和曾經

誰人都不可取替

你一切 我一切

多少愛突然情已逝

多少歲月已告荒廢

同屋 和同心

誰人可傷這一切

要小心 靈魂不可封閉

大大細細 徬徨悲凄

真與偽

你未能下決定 要放低

驟晴驟雨怎去預計

讓那些得與失擦肩走過

注定誰更美麗

自由自愛不要自閉

苦過別再提 莫再提

痛漸過 雨漸細

不需過份盲從虛僞

不需彎腰折五斗米

離開 和留低

誰人竟不可一 世

你必需 明瞭當中真諦

大大細細 徬徨悲凄

真與偽

你未能下決定 要放低

驟晴驟雨怎去預計

讓那些得與失擦肩走過

注定誰更美麗

自由自愛不要自閉

苦過別再提 莫再提

我笑著放低

越强越要不怕認細

習慣的風與霜也一起過

信念誰會降低

熱情熱愛不會白費

苦過別再提 莫再提

痛漸過 雨漸細

愛是勝於一切

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