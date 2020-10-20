【我要去旅行】東京MIDTOWN聖誕燈飾今年如常舉辦　浪漫光之散步11月19日開催

▲ 「浪漫光之散步」充滿聖誕氣氛，最合情侶打卡。（相片來源︰東京MIDTOWN）

雖然日本疫情反覆，但今年東京的聖誕仍充滿浪漫光影。數東京聖誕氣氛，位於六本木的東京MIDTOWN絕對是Top 3之一，官方則決定今年如常舉辦並發放概念圖，相當難得。

▲ 東京MIDTOWN的聖誕老人樹專區，璀璨奪目。（相片來源︰東京MIDTOWN）

今屆主題為「MIDTOWN WINTER MOMENTS」，使用大量的燈飾將商場的裏裏外外都裝飾得閃閃發亮，廣場內設聖誕老人樹專區，更掛上約1,800個迷你聖誕老人吊飾。亮點是利用大量LED燈和聖誕樹把空中庭園佈置成「光之散步道」，兩側並排著聖誕樹，閃閃生光，配著音樂情侶打打卡也相當浪漫。

今年將首次引入一個高約3米，直徑約4.5米的大型雪穹頂。 在圓頂內部設計為冬景的變化，如閃閃發光的雪花飄落，或閃爍的極光移動，將觀眾吸引到另一個世界。

▲ 直徑約4.5米的大型雪穹頂，可感受小型的冬日光影之旅。（相片來源︰東京MIDTOWN）

另外，區內也提供一種新的「腳踏照明體驗」，以明亮的霓虹色發光。每次踩到圓盤形燈時，燈的顏色都會改變，你可自由玩耍。在多彩的燈光下體驗冬日世界。

▲ 每次踩到圓盤形燈時，燈的顏色都會轉變。（相片來源︰東京MIDTOWN）

東京MIDTOWN的冬季傳統「MIDTOWN ICE RINK」亦將於今年11月開業，遊客可在真雪溜冰場上滑冰，這也是東京最大的戶外溜冰場之一，也是家庭客最佳的親子時光！

▲ 今年東京MIDTOWN也有溜冰場，相當難得。（相片來源︰東京MIDTOWN）

MIDTOWN WINTER MOMENTS（ミッドタウン ウインター モーメンツ）

舉辦日期：2020年11月19日至2021年2月28日

開放時間：17:00-23:00

地址：東京都港區赤坂 9-7−1 東京MIDTOWN

撰文︰馮柏偉