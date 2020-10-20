【我要去旅行】東京MIDTOWN聖誕燈飾今年如常舉辦 浪漫光之散步11月19日開催
休閒消費 11:15 2020/10/20
雖然日本疫情反覆，但今年東京的聖誕仍充滿浪漫光影。數東京聖誕氣氛，位於六本木的東京MIDTOWN絕對是Top 3之一，官方則決定今年如常舉辦並發放概念圖，相當難得。
今屆主題為「MIDTOWN WINTER MOMENTS」，使用大量的燈飾將商場的裏裏外外都裝飾得閃閃發亮，廣場內設聖誕老人樹專區，更掛上約1,800個迷你聖誕老人吊飾。亮點是利用大量LED燈和聖誕樹把空中庭園佈置成「光之散步道」，兩側並排著聖誕樹，閃閃生光，配著音樂情侶打打卡也相當浪漫。
今年將首次引入一個高約3米，直徑約4.5米的大型雪穹頂。 在圓頂內部設計為冬景的變化，如閃閃發光的雪花飄落，或閃爍的極光移動，將觀眾吸引到另一個世界。
另外，區內也提供一種新的「腳踏照明體驗」，以明亮的霓虹色發光。每次踩到圓盤形燈時，燈的顏色都會改變，你可自由玩耍。在多彩的燈光下體驗冬日世界。
東京MIDTOWN的冬季傳統「MIDTOWN ICE RINK」亦將於今年11月開業，遊客可在真雪溜冰場上滑冰，這也是東京最大的戶外溜冰場之一，也是家庭客最佳的親子時光！
MIDTOWN WINTER MOMENTS（ミッドタウン ウインター モーメンツ）
舉辦日期：2020年11月19日至2021年2月28日
開放時間：17:00-23:00
地址：東京都港區赤坂 9-7−1 東京MIDTOWN
撰文︰馮柏偉