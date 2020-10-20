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【抗癌鬥士】肥媽直播唱《憑著愛》感觸爆喊　為夫花逾600萬元醫病：沒東西比他重要

娛樂 16:22 2020/10/20

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

肥媽直播時因擔心老公而忍不住感觸落淚。

一向以「開心果」形象示人的肥媽（Maria Cordero），與葡籍丈夫Rick結婚21年，可是在3年前，Rick卻確診患上末期肺腺癌，至今抗癌3年，Rick在今年8月時更因肺炎與血管閉塞而要留醫。

不過，肥媽多年來並無因丈夫生病而停下工作，反而獨力擔起養家及丈夫醫療費的重擔，頻頻拍節目又開演唱會等。日前，她與黑妹李麗霞在網上直播唱歌為大家抗疫打氣，肥媽當唱《憑著愛》一時感觸爆喊。

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肥媽在直播唱歌時忍不住落淚。（影片截圖）

直播憂心老公病情爆喊

肥媽Maria Cordero與黑妹李麗霞早前在網上直播開騷，兩位好歌之人獻唱不少經典歌。

當肥媽唱到《憑著愛》的最後一段時，因被歌詞感動而想起與丈夫的經歷忍不住爆喊。她直言家中有人生病特別牽腸掛肚及有壓力，在旁的黑妹亦安慰她及祝福Rick早日康復。

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肥媽與老公Rick結婚21年。（Instagram圖片）

為夫曾付逾600萬醫療費

2017年，Rick在一次的身體檢查中發現患有末期肺腺癌，當時醫生更指他只餘下一年壽命，對本來樂也融融的一家十多口帶來重大打擊。

Rick因抗病而要經常出入醫院，去年的一月至九月間已留院6次，而私家醫院高昂的醫藥費亦由肥媽負擔，她曾透露已支出超過600萬元。

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肥媽為醫丈夫願花盡家財

肥媽亦因此心情常感低落，壓力大得經常手震，加上肥媽的家庭有32位成員，家人常就新聞激烈爭吵，令她情緒失控撞頭自殘。

之後，她向心理醫生求助，並學懂凡事靜心傾訴，了解彼此想法。

肥媽也曾拍片紀錄丈夫的住院生活，Rick住在單人房，房內更有不少家居用品提供。肥媽曾回應傳媒時表示，為了老公安全和舒適，花多少錢都不是問題：「沒東西比他更重要，所以不會計較數字上的損失。」非常愛惜老公。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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