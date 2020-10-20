【食用安全】深圳消委會測試10款暢銷家用美容儀　六成重金屬鎳釋放量超標最高150倍

▲ 深圳消委會測試10款暢銷家用美容儀，六成重金屬鎳釋放量超標最高150倍。

家用美容儀近年深受女性歡迎，深圳消委會檢測10款網購平台暢銷家用美容儀，結果發現，當中6款儀器重金屬鎳釋放量超出歐盟標準，最高超標近150倍；另有產品的情節功能卸妝不如人手卸妝乾淨。有專家指出，長期或反復地使用鎳釋放量不符合要求的產品，或引起過敏症狀。

綜合內地媒體報道，深圳消委會近日測試10款家用美容儀，其中5款為微電流型美容儀，涉及NuFACE、NanoTime Beauty（娜蜜絲）、康堡仕、金稻和Refa 5個品牌，另外有5款為電離子型美容儀，涉及品牌有SKG、Panasonic、 MKE、Notime和yaman。基本涵蓋了家用美容儀的暢銷品牌和類型。

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檢測結果發現，其中6款美容儀超出了限值要求，其中鎳釋放量檢出值最高的樣品，還是一款知名品牌，該款樣品德按摩滾輪部位鎳釋放量超出歐盟限值要求的近80倍，手柄部位鎳釋放量是歐盟限值的近150倍。專家直言，長期或反复地使用鎳釋放量不符合要求的產品，可能引起過敏症狀。

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除了鎳過敏，有些家用美容儀還可能燙傷使用者的皮膚。這次比較試驗針對加熱型美容儀的工作溫升進行了檢測。結果發現有2款樣品不符合標準要求，使用時存在低溫燙傷的風險。

另有5款美容儀樣品使用清潔功能卸妝不如日常人手卸妝乾淨，二次清潔效果也不明顯。有用戶直言，卸妝效果不如日常人手卸妝，補水效果不如敷面膜5分鐘。

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責任編輯：羅嘉欣

