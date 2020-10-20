【防疫措施】消息：政府放寬本地團30人為限　婚禮最多50人但不可飲食

▲ 消息指，政府將放寬本地遊每團最多30人，而婚禮可由目前20人增至50人。

本港新冠肺炎疫情反覆，行政長官林鄭月娥透露暫時沒有條件進入下一階段社交距離措施段放寬，但會放寬一些聚會或社交經濟活動，包括出席婚宴、復辧本地旅行團等。消息指，政府將放寬本地遊每團最多30人，而婚禮可由目前20人增至50人，但不可供應飲食，其他防疫措施維持不變，延長一周。食物及衞生局局長陳肇始與商務及經濟發展局局長邱騰華今日（20日）下午2時30分交代。

行政長官林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前會見傳媒，指雖然過去一周疫情漸趨平穩，只有12宗本地感染個案，未有出現新群組爆發，而且連續3天沒有源頭不明個案，但為審慎起見，配合下一階段開放人員的往來，暫時沒有條件進入下一階段社交距離措施段放寬。

消息指，政府在今日的行政會議商討放寬舉行本地團的限制，豁免於4人限聚令，容許每團人數以30人為上限，或不多於旅遊巴乘搭人數一半，若行會通過有關方案，最快可於周五（23日）新一輪限聚措施實施時生效。詳情即看：【下一頁】

另外不少食肆、商場等地方都加強防疫措施，其中有些商店亦會利用一些消毒產品，向人體噴灑。不過衞生防護中心今日（20日）提醒不應該向人體噴灑消毒液，形容有關消毒方法是有害身心，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙