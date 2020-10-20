【酒店優惠】美麗華酒店Staycation可扮美人魚　專業導師教跳水中人魚舞玩自拍【內附連結】

▲ 美麗華酒店The Mira推出「水中人魚舞妙漫住宿之旅」。（酒店提供）

疫情下各大酒店都推出Staycation，而為突圍而出就一定要各出其謀，The Mira最新推出的「水中人魚舞妙漫住宿之旅」就認真夠晒gimmick，除了住宿加早餐之外，女生們更可一嘗做美人魚的滋味，以美人魚造型體驗水中運動，更可以由專業攝影團隊拍下美照留念，快快約齊閨密們出發吧。

▲ 酒店還提供了道具讓大家拍照打卡。（酒店提供）

位於尖沙咀的美麗華酒店The Mira Hong Kong由10月23日至12月23日，將推出「水中人魚舞妙漫住宿之旅」，客人可入住一晚城景客房連Mira Club貴賓廊二人早餐，另可享Mermaid Dance Class，每位最低價格只需$644！

▲ 華麗人魚舞衣由美國進口。（酒店提供）

客人可穿起由美國進口的華麗人魚舞衣化身美人魚，並由酒店請來的Mermaid Ocean Palace（香港首家舉辦Mermaid Dance水中人魚舞專屬運動課程的公司）專業導師授課。

▲ Mermaid Dance Class在酒店恆溫室內泳池進行，無論任何天氣均可上課。（酒店提供）

導師會讓客人體驗宛如花式溜冰與糅合體操與表演藝術的韻律泳術，45分鐘課程包括課前熱身、在舞池學習人魚水中吹汽泡、擺動魚尾的優美動作、旋轉舞姿、人魚泳術等等。每節課程最少2位、最多3位參加者，而室內泳池具恒溫功能，因此無論任何天氣均可上課。

▲ 住宿套裝包括一晚城景套房。（酒店提供）

希望跟閨密留下最美一刻，除了自拍打卡之外，酒店亦安排了專業攝影師團隊Micasa Studio提供水底/水面攝影套餐。客人只需額外付費，便可享防水人魚美粧及髮型服務，以及10張池畔與水底的美照，詳情可瀏覽酒店網頁或向酒店查詢。

記者︰Maria