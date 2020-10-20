【致明日的舞】陳奕迅為新歌網上訪問　Eason疫情留家跟家人更融洽

▲ Eason推出廣東新歌《致明日的舞》。（圖片：環球）

陳奕迅（Eason）推出全新廣東歌《致明日的舞》！於2020年底，Eason推出正能量的新歌《致明日的舞》，希望為歌迷帶來種釋懷的感覺。《致明日的舞》將於10月21日在全球數碼平台全線上架，Eason希望透過音樂和歌聲，為來自不同地區的歌迷送上一個溫暖的擁抱。

因為疫情的關係，Eason早前為新歌首次透過網上視像會議形式（Zoom）與各地區媒體進行訪問，對於這個「第一次」表示十分高興。

Eason訪問時還突然企起身跳舞展現一下他的舞姿，更表示感謝媒體支持，希望能可以快些現場唱歌。

Eason亦透露最近多了時間在家，與狗狗和家人的相處更融洽。在這段艱難時刻聽著《致明日的舞》。

▲ Eason盼新歌為明天跳出新希望。

新歌由樂壇新力量林家謙作曲，Oscar填詞，陳奕迅和林家謙共同監製，以舞蹈比喻人生，為明天跳出新希望。

歌曲盼望在這個忐忑艱難的旅途中，只要有人同行，一起守望，這種更暖更光的力量，總能使人心安。

《致明日的舞》不論作曲或填詞都與新晉音樂人合作，展現出Eason音樂世界的無限可塑性，就如無底「黑洞」一樣，總有新火花、新元素。

歌曲以三拍旋律作主軸，配上弦樂伴奏與柔和且輕鬆的編曲，於夢幻中滲透著平和感覺。

《致明日的舞》MV將會在10月23日下午6時推出。

