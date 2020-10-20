【兒童健康】疫情下BB難出街曬太陽少吸收維他命D　婦產科醫生：幼兒長期缺乏維他命D可致生長遲緩

▲ 疫情下，BB難出街曬太陽，會少了吸收維生素D的機會。

疫情下，媽媽都會較少同BB出街，少了曬太陽，少左吸收維他命D的機會；媽媽同BB都須要考慮服食維他命D補充劑哦！維他命D同鈣質一樣對BB十分重要，是促進骨骼成長的重要營養素。

維他命D不足影響鈣質攝取量

維他命D幫助身體吸收鈣質，維他命D不足會影響鈣質攝取量，從而影響骨骼健康。嬰兒和兒童，如長期缺乏維他命D可能出現生長遲緩，嚴重可導致佝僂病，骨骼不能正常鈣化以致變軟、變形，容易骨折。

人體所需的大部分維他命D，是來自曬太陽，透過皮膚而轉化合成的；只有少部分是從食物攝取。

母乳維他命D含量偏低

雖說母乳內含多種營養成分，是最適合BB的食物。但一般母乳的維他命D含量偏低（每公升母乳只含4至40IU的維他命D），不足以滿足嬰兒所需（現時建議的劑量是每天400 IU）。美國兒科學會（AAP）建議，全母乳餵哺的BB，應服用維他命D補充劑，以保障每日能攝取足夠的維他命D。

懷孕媽媽及母乳媽媽每日也需400IU 的維他命D。媽媽可從食物吸收（包括動物肝臟、蛋黃、三文魚、吞拿魚等）及服用含維他命D的綜合營養補充劑。

食配方奶嬰兒不需補充維他命D

母乳BB（尤其全母乳）也須每日服用400IU維他命D。吃配方奶的嬰兒則一般不需要補充維他命D，因為嬰兒配方奶已添加維他命D。

希望疫情快過，大家可以正常外出、同陽光玩遊戲。

文章獲「Dr Heidi Leung 梁巧儀醫生」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜