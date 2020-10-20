【橫膈疝氣】男子搬重物用力過猛腹痛難忍　橫膈膜破裂2米小腸塞進胸腔險喪命

▲ 男子搬重物用力過猛腹痛難忍，橫膈膜破裂2米小腸塞進胸腔險喪命。

內地一名男子近日出現劇烈腹痛，求醫後發現橫膈膜破裂，有2米小腸塞進胸腔，令左肺壓縮變形，導致呼吸困難，一度性命垂危，醫生透過手術切除壞死的小腸，目前男子已經出院，他稱有可能與搬重物用力過猛有關。

綜合內地報道，廣東一名張姓男子早前搬過重物後，左胸開始隱隱作痛，起初以為是拉傷肌肉，故不以為意。後來他腹部出現絞痛，不時噁心想吐，認為自己吃錯東西求醫，初步診斷為腸炎，惟服藥後未見好轉，痛楚加劇，連站立都有困難，家人才將他送到佛山第二人民醫院。

該院的胃腸外科主任邱磊醫生指，患者送院時全身冰涼，雖然神智清醒，但出現休克的徵兆，左肺的呼吸聲完全消失。電腦斷層掃描（CT Scan）顯示，患者的小腸鑽入左側胸腔，導致左邊肺部被壓縮至變形，證實為「膈疝」，需接受緊急手術。

由於小腸進入胸腔後影響心臟，手術期間，患者的心臟一度停止跳動，情況十分危險。經歷3小時手術後，醫生將患者壞死的2米小腸切除，原本近6米長的小腸現只剩下4米。

邱磊解釋，由於患者曾患過結腸癌，把部分膈肌切除，經修補的部位不及天生的堅固。加上患者經常健身，又愛喝酒，當腹腔壓力升高，就會造成膈肌破裂，令小腸有機會進入胸腔，造成所謂「橫膈疝氣」。

邱磊提醒，發生交通意外，患者左右上腹出現劇烈疼痛，或在地盤受傷、遭瞬間撞擊、暴飲暴食、作高強度健身運動而造成腹痛，且臨床上找不到病因，有可能患「橫膈疝氣」，應盡早求醫。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣