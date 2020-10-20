【生命鬥士】小鐵漢爸媽兌現手術前承諾　迪士尼樂園慶功：慶祝你大難不死

▲ 小鐵漢爸媽兌現手術前的承諾，帶小鐵漢到迪士尼樂園慶祝病情好轉。

3歲男童小鐵漢（Kansas）患有先天性心臟病，出生後接受過3次開腔手術，之後又經歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器等5次手術，近期病情漸漸穩定，更於9月上學，成為K1生。疫情稍有好轉，迪士尼樂園重開，小鐵漢爸媽日前兌現在病床前的承諾，帶小鐵漢到樂園遊玩，並慶祝病情已好轉。

小鐵漢自今年5月下旬接受第4次手術換機械心瓣後，因心率不正而緊急進行第5次手術，植入心臟起搏器。住院近一個月後出院，在7月中因凝血指數過高而再度入院調藥，近月病情有好轉。小鐵漢父母一直盡心盡力照顧兒子，媽媽於Facebook專頁「小鐵漢媽媽」表示，小鐵漢在手術前曾多次表示想到迪士尼，

手術前他幾乎每天掛在口邊，說要去迪士尼，然而手術期來得很快，加上疫情嚴重，未能出發。短短時間做了兩個手術，感恩小鐵漢比以往更精力充沛。

兌現承諾到迪士尼樂園

早幾天，小鐵漢知道可到迪士尼樂園，開心得立刻拍手說，「好Yeah，搵公主」。小鐵漢媽媽不禁欣慰，

希望往後的日子能為小鐵漢兌現每個承諾，讓他注滿正能量，打勝每場杖，過得開心快樂。

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爸爸：慶祝你大難不死

而爸爸Jayco則在Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」亦發帖及上載相片，指沒有忘記在手術前的承諾，日前「找數」帶小鐵漢到迪士尼慶功，笑言「慶祝你大難不死必有艷福」。Jayco更感謝曾幫小鐵漢集氣加油的網民，感謝瑪麗醫院E5及D4的所有醫生、護士及護理員對小鐵漢的照顧。

而早前因疫情影響導致在美容公司任職的爸爸Jayco被裁員，他透過帖文指已尋得工作，並表示沒有做KOL、接廣告及拍攝電視台真人騷。

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責任編輯：王明芳