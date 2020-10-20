【座位爭議】幼童疑搭「霸王巴士」佔座位　港女無位坐網上公審被批無理取鬧

▲ 有港女質疑幼童搭「霸王巴士」佔座位，於是在網上公審，反而惹來網民抨擊她無理取鬧。

在繁忙時間搭長途巴士有位坐當然是幸運事，不過，近日有一名港女在社交平台分享，搭巴士以為有最後一個位，怎料原來已有幼童坐，她質疑幼童搭「霸王巴士」佔座位，於是在網上公審，反而惹來網民抨擊她無理取鬧。

該名港女昨日（19日）於facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，表示自己第一次發帖，問網民有否遇過以下情況︰

以為好好彩，全架車得返一個位嘅時候，行到埋去見到原來有個豆丁或者BB坐咗。

她大呻「唔使畀錢但係又牙（掗）咗個位， 真係火都滾呀」，她似乎想得到網民認同，卻弄巧成拙引來大批網民抨擊。

未知幼童有否付車費

有網民留言直指「你點知人哋無幫個小朋友畀錢？」她回應指相信對方9成沒付車費，並寫道「咁下次問下佢哋啦」。港女稱港鐵滿3歲、九巴滿4歲需付車費，「滿3歲梗係要畀錢啦」，但她未知事件中幼童的年紀及有否付車費。

她留言回覆網民的質疑時表示，「我知唔畀錢嘅要坐阿媽大髀」。有網民因此分享九巴乘客須知，當中第24條提到「每位成人乘客可免費帶同最多兩名4歲以下而且不佔座位的兒童乘車」。有網民認為大人想自己和小朋友坐得舒服，可為小朋友付車費，否則「一個大人帶兩個4歲以下嘅小朋友，係咪要玩層層疊」。

網民批欠缺同情心

不少網民有感港女欠缺同情心，有留言「如果你會因為咁而火滾，除咗你未有仔女之外，仲冇同情心同理心同埋冇良心」、「其實小朋友比大人需要坐，佢哋都會攰，情緒控制亦冇大人咁好」。

另有網民表示明白打工仔放工已很累，建議家長在人多時抱起幼童讓座，互相體諒，減少不必要的紛爭。

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責任編輯︰王明芳