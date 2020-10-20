【移民澳洲】80後女生昆士蘭工作假期到移民　由屠場工到餐廳老闆捱出頭

澳洲是港人移民的熱門三甲之列，隨著香港政局不穩，有心移民者不妨就從Working Holiday開始。80後女生Pearls 正是2010年過澳洲工作假期，由農場時薪12澳元做起，距今已入籍並前後經營過3間餐廳，當中經歷，她說是「路是自己選擇的，用爬我也會把它爬完」。

▲ Pearls(左) 與男友( 右) 合作，在昆士蘭經營亞洲餐館Mira，中者為藝人曾寶儀。(相片︰被訪者提供)

工作假期，某程度是移民的前奏，既可感受在地生活，亦可考慮長期落地生根的計劃，故30歲前可說是「人生臨界點」，這方面80後的Pearls也許感受最深。大學時唸讀酒店管理，之後在酒店當sales assistant，後因事業和感情問題，決定給自己一個假期，沒結伴同行下在2010年就到澳洲工作假期，那年她27歲。

與男友並肩搵工

Pearls記得第一份工是墨爾本郊區的農莊工作，「工作不好找，兩個月後第一份工在農場，當時時薪12澳元。那年頭的規定是要做滿三個月，才可申請第二年留低，所以點都要做到。那時候2月嚴夏，烈日當空相當辛苦。當時也識到現在的台灣籍男友，後來我們雙雙辭職，轉到新南威爾斯州一個小鎮的屠場工作。」

點擊睇Pearls當地的生活:

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Pearls自言細細粒，夥拍大隻男友找工作總會有好處，但她說對港女來說，做屠場確實太粗重，

屠房工作第一天，身上那種腥臭久久不散，手指痛到洗頭也洗不了。我當然不是做宰牛那個崗位，只做包裝肉類的工作，手雖痛但流水線不會為你停下來，我要像千手觀音般包牛肉，記得時薪20澳元。有次路過屠房後面，看到宰牛後剛好看到『排紅 （血）』的一幕，差點嘔出來。

移民轉捩點 任職大堡礁旅業

Pearls和男友辛勞過後，決定來個獎賞來了一個大堡礁假期，去了聖靈群島（Whitsundays) ，「在大堡礁船上認識了一個在台灣的男仔，覺得那邊藍天碧海，這才是真正的working holiday。」和那台灣男生交換fb後，得知他因工作證簽到期，快要離職，Pearls和男友則剛好補上。在大堡礁工作的半年期間，Pearls形容是絕世筍工，陪客人玩每天都開開心心，心裏也非常感恩。

可惜不久聖靈群島地區的兩個大堡礁行程公司合併，Pearls和男友也失業了，

但公司非常有人情味，會替失業的員工儘量安排工作，我被安排到當地一家酒店面試做接待，但被老闆嫌棄英文不夠好，我則反問他有沒有計畫開拓中國市場，他說有意思但沒有方法，我隨口說要不要讓我試試，他竟然說好。

▲ 在大堡礁酒店工作時，Pearls宣誓入藉的情景。(相片︰被訪者提供)

就是此機會，Pearls用大堡礁認識到的中國富豪人脈，將客人帶到酒店內，用工作假期的半年成功達到老闆要求，換得一個雇主擔保機會，成功移民澳洲，再由Sales Coordinator升到Sales Manager， 後來換了一間更大的渡假島嶼，由商務發展經理升到亞洲區的銷售主管，在旅遊業頗有發揮。

經營中餐廳 人力成本最貴

但同時間，Pearls亦與男友在艾爾利海灘（Airlie Beach）經營第一間餐廳Cool lala，「因為男友是廚師，故放心讓他發展。中餐廳只有40幾個位，由2015年經營至2018年，投資金額為8.5萬澳元( 約46萬港元)， 頭一年很慘要靠酒店份工支撐，我放工後又要過來幫手，幾乎日日朝九晚九，之後才踏入穩定期。可惜2017年澳洲遇上世紀颱風，餐廳大受破壞，全個屋頂都是水，又要重頭來過，但幸好有保險可cover部份維修費，讓我東山再起。」

後來，Pearls的男友因做中菜很出色，被邀至酒店內營運餐廳Mira，兩層有西餐中餐，投資額約20萬澳元/ 110萬澳元，Cool lala亦頂手予其他人經營。「其實做Mira不久，餐廳已上了軌道，我亦辭了酒店的工作全心一齊做。故在今年3月簽約開另一間餐廳Tai Thai的中式及泰國餐廳，但因疫情關係，延至今個月才開業。」

▲ 目前Pearls與男友開設的餐廳Tai Thai，展開她飲食生涯中的新一頁。(相片︰被訪者提供)

經營餐廳多年，Pearls說澳洲做生意最大問題係人工頗高，「即人力成本太貴，請一個員時薪基本25澳元，並只是沒經驗的最低工資，而且法例規定3個月後不能再支付最低工，以我餐廳為例，如員工洗碗3個月之後，我便得支付時薪25澳元另加9.5%的退休金，也是頗沉重的開支。」

但總的來說，Pearls亦很滿意在澳洲的生活，「雖然這邊稅略重，如我們開餐廳的要抽25%稅，但完全可用諸於公民，譬如在疫情下的3月到9月，每公民已派了約9萬港元的津貼。若我們做生意的， 澳洲政府補貼2萬澳元，另1萬則是昆士蘭省政府給的，共3萬以作營運生意之用。」 可見澳洲政府在抗疫支援上，亦照顧周到。

撰文︰馮柏偉