【Netflix電影】5歲女童被逼嫁中年男遭虐打強暴　印度電影揭童養媳社會問題

▲ 電影《鬼疫村女》5歲女童嫁中年男遭虐打強暴，印度電影揭不倫童養媳問題。

童養媳始於古代，可是至今在印度仍然存在著這種不人道的行為。Netflix新上架電影《鬼疫村女》（Bulbbul）講述一名只5歲的女孩被逼嫁作人妻，而且經歷虐打、強暴，後來女主角成為女巫報仇。

雖然加入了神怪的超現實內容，但製作人同時亦希望憑電影喚起大家對童養媳問題的關注。

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5歲女童慘被賣

電影《鬼疫村女》女主角「布布」年僅5歲便要下嫁一位富有的男士，嫁到男方的家中後認識到與她年齡相約的丈夫弟弟，布布與對方一同長大，以為青梅竹馬、情投意合的小男孩是自己將來的丈夫，直到布布成長後才得知殘酷的真相。

布布長大後得知自己是意中人的兄嫂，而對方則因為與她過從甚密，被送往外國讀書。

布布失去了身邊唯一的心靈支柱，終日變得失魂落魄，其丈夫一怒之下把布布雙腿打至殘廢，再一走了之。

在布布臥床休養期間，不幸被丈夫另一位智障弟弟強暴，把布布的悲怒和悲傷推往極致，讓她化為傳說中的女巫，到處殺害男人。後來丈夫弟弟學成歸來，眼見布布成為家中的女主人，身邊又發生多宗怪異事件，終於發覺布布原來化身成為殺人不眨眼的女巫，更開槍射殺她，後來布布被猛火活活燒死。

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童養媳源自於古代，比如在古代中國也有此婚姻習俗。時移世易，許多地方已取消這種不人道的荒謬制度，不過在印度一些較落後的地方仍有許多童養媳的悲劇。

據知於印度每天已有逾萬位15歲以下的女生出嫁，全國童養媳高達1700萬名。

而童養媳的最大問題，是還未發育完成的女生被逼懷孕，對她們的健康和生命構成極大的威脅，有少女因為過早懷孕、初夜失血過多致死，雖然印度政府現時法定最低結婚年齡為女士18歲、男士21歲，但仍難阻止童養媳的事件發生。

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