【擺酒騙局】5星級酒店婚宴菜式全變平價小菜　新娘受騙遭親戚鬧爆︰衰過辦喪事

▲ 浙江杭州一名新娘在5星級酒店設婚宴，菜式竟被降格至平價小炒菜式。

新人大費周章設婚宴款待親朋，卻換來最惡夢的一天！內地浙江杭州一對新人選擇在一家5星級酒店設婚宴，菜式竟被「偷工減料」，被降格至平價小炒菜式，令新人飽受親戚批評連「解穢酒」都不如，新娘感到非常委屈，更連日失眠，忍不住向傳媒大爆婚宴黑店的騙局。

據內地《瀟湘晨報》報道，來自浙江省杭州市的方姓新娘，本月5日與丈夫在濱江區5星級福朋喜來登酒店舉辦30圍婚宴，每圍逾4,500人民幣（約5,220港元），共花費約14萬人民幣（約16.2萬港元），沒想到當晚的菜式令全場感到驚訝！

▲ 新娘備受親朋責罵而感到委屈。（影片截圖）

僅4道菜有肉類

在內地一般城市，每圍約1,000人民幣（約1,160港元）的酒席，已稱得上高級，故方姓新娘的婚宴應是「豪華盛宴」，豈料當晚較好的菜式，是伊麵多過蝦、且蝦頭很小的波士頓龍蝦伊麵、筍乾老鴨煲、滷水雞和多寶魚這四道菜式，其餘只是蔬菜炒肉片、蛋炒飯、蛋花湯、涼拌木耳、番茄炒蛋等。

婚宴結束後，賓客鬧爆此5星級酒店的酒席，還不如人家辦「豆腐飯的菜」，意思是喪家招待前來弔唁親友的飯菜（多爲素食），令新娘感到非常委屈，質疑酒店「偷工減料」。她事後詢問從事籌辦宴會的朋友，指當晚的菜式「連一半價值都無」，令她感到非常自責，對親朋招待不周。

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酒店外判婚宴從中抽佣

經一番交涉後，新娘發現酒店將婚宴外判給某間酒店管理公司，從中抽取服務費，故此婚宴就被縮水至用番茄炒蛋、蛋炒飯及蛋花湯充撐場面。新娘因大受打擊致連日失眠，忍不住向傳媒公開事件。

她表示，當初相信5星級酒店的服務，故交由店方全權安排婚宴事宜，至當日上菜才驚覺受騙。原來當日與新娘簽約的是外判商人員，但對方並沒表明身份，只在合約蓋上了公司印章。事後，酒店及外判商願意退回每桌700人民幣（約811港元）的差價，並補償10圍酒席，但也以於事無補。

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責任編輯︰王明芳