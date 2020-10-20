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【急性蝦瘟】日本首爆急性蝦瘟　沖繩養殖場近10萬隻白蝦死亡

健康 13:02 2020/10/20

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日本首現急性蝦瘟，沖繩養殖場近10萬隻白蝦死亡，病源疑為泰國輸入蝦苗。

日本出現首例急性蝦瘟，沖繩縣一個白蝦養殖場
爆發「蝦類急性肝胰腺壞死病」（AHPND），約9.8萬隻白蝦死亡，病源可能來自由泰國輸入的蝦苗。

據當地傳媒報道，沖繩縣水產課周一（19日）表示，大宜味村的白蝦養殖場發生日本國內首宗AHPND。涉事養殖場因未有對從泰國進口的蝦苗提出飼育狀況報告書，縣政府於本月8日對該養殖場進行檢查，發現有大量蝦苗死亡。

當局在現場採取樣本後，送往沖繩縣水產海洋技術中心，及水產技術研究所等部門檢驗。檢驗報告於周日（18日）出爐，發現AHPND呈陽性，當局同日要求養殖場處理白蝦並進行消毒。

據悉，AHPND是甲殼類疾病，對人類不具致病性，過去沒有傳染給人類的紀錄。沖繩縣政府已限制該養殖場不得將白蝦移到別處，感染的白蝦也不可在市場上出售，呼籲各界冷靜對應。

中國內地11個省爆甲殼類病毒

今年4月底有日本媒體報道，指中國內地11個省爆發甲殼類病毒，在蝦、蟹等甲殼類動物之間廣泛傳播，死亡率高達8成，暫時未有藥物可治療，並不排除病毒會變異，傳染給人類。

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責任編輯：羅嘉欣

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