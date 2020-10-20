【安靜產房】愛心助產士用紙筆手勢助聾啞孕婦分娩　百感交集媽媽聽不到BB哭聲

▲ 內地助產士用紙筆及身體語言去幫助聾啞產婦分娩。

生仔十級痛，痛到不少孕媽都會大叫大喊，可是，內地卻出現「最安靜產房」。日前西安有位媽媽是聾啞人士，未能大叫表達疼痛，而助產士亦不能用說話去提醒及安撫產婦，只好用紙筆及身體語言手勢去幫助她。BB平安出世的一刻，助產士百感交集，感動母子平安，卻難受媽媽未能聽見孩子呱呱落地的第一下哭聲。

聾啞孕婦自然分娩

綜合內地傳媒報道，於10月2日晚上，內地西安市第四醫院婦產科接收了一位特別的孕婦，該名26歲的孕婦是位聾啞人士，臨近預產期。為了確保分娩過程順暢，助產士細心做好準備，在紙上寫下分娩注意事項，亦將醫生口述的叮囑寫成文字，以便給張女士看。護士組長楊艷麗表示︰

不能傾聽與交流，可能會增加了工作的難度，助產士想盡了一切辦法與產婦配合，保障產婦正常分娩。

▲ 助產士在筆記簿寫下注意事，給聾啞產婦看。（影片截圖）

▲ 聾啞孕婦子宮口開了十度可入手術室，助產士細心地寫下即將的安排。（影片截圖）

列印溫馨提示

助產士用電腦打印一些注意事在白紙上，包括「現在呼氣，不用力」、「現在開始用力，緩緩地憋長氣」、「一定跟我好好配合，傷口就能小一些，不要用猛力」、「想喝水嗎？」、「 有甚麼不舒服就告訴我」等等。

另有一些即時用手寫的提示，包括︰「你腿軟嗎？我們走進產房吧，我把你的東西先提進去」、「有撕裂傷口了，現在需要給你縫合」、「我現在給您把孩子包起來」、「現在我們進行早接觸，這樣會增加母子感情」等等。

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可見助產士很細心地跟聾啞媽媽去溝通，盡量去安撫她，並讓分娩過程順利進行。助產士樊敏接受採訪指出，從沒見過這麼安靜的產房，當時整個產房一點聲音都沒有，整個過程都是靠手勢、紙筆來溝通。她起初擔心不能溝通會有些影響分娩，可是當她摸摸產婦的肚皮比劃著告訴要用力時，產婦努力的樣子讓她很感動。

分娩過程順暢母子平安

分娩過程很順利，大約只花了20分鐘左右，張女士自然分娩一位重3.45公斤的健康男嬰，母子平安。助產士有用白紙記下︰「孩子出生了，很健康，聲音很洪亮」。樊敏回想當時情況百感交集，忍不住流淚說︰

當孩子一出世那響亮的哭聲，但媽媽自己卻聽不到，我覺得心裡有些不舒服及難受，然後就很想跟她拍照及擁抱她。

樊敏努力用身體語言及手勢表示BB哭聲很大，希望讓媽媽感受到孩子生的生命力，媽媽看懂後十分激動，给醫護人員們豎起大拇指，表示感謝。

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責任編輯︰王明芳