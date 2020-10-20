【玩轉巴士河】九巴仔抽水推KMBuscation　網民熱選53號線做膽拖玩轉本地巴士河

▲ 九巴仔抽水推#KMBuscation」，網民即時建議多條搞笑一日遊巴士河路線，暢遊港九新界。

一放假就想去旅行的香港人，因應疫情而逾大半年被禁足留港，果真慘慘豬。幸好本港酒店業及航空業催生了不少「Staycation」、「Flycation」等救亡綽頭，才可稍為滿足大家的旅行心癮。近日，連九巴也想玩埋一份，建議大家放假來一個「KMBuscation」，搭九巴周圍去暢遊港九新界，車費平之餘，還不怕被人亂扣「碳排放污染」帽子，一於趁本周重陽節假期long weekend「坐巴士河」！

近年於社交媒體如Facebook等做公關宣傳多次贏得好評的九巴，日前乘勢「抽水」推出KMBuscation，同樣掀起巴士迷話題。卡通代言人「九巴仔」一句：「世界上最遙遠的距離不是生與死，而是香港風景就在眼前，你卻以為搭飛機才能看得見。」語帶雙關又搞笑。

▲ 九巴日前乘勢「抽水」推出KMBuscation，成功掀起網民話題。（九巴Facebook專頁圖片）

九巴仔在九巴Facebook專頁分享「KMBuscation」的源起：

呢排聽到大家都好熱烈咁討論緊Flycation，可以給大家漫無目的咁遊覽香港，欣賞香港美麗景色，好似去旅行咁，真係諗起都興奮，連九巴仔本身都好想試下。但諗諗下，呢啲嘢九巴仔平時都做開，每逢放假，九巴仔都會搭九巴周圍去，睇下日出日落，靜靜地咁欣賞每一個香港景色，每次都好似去緊一個小旅行咁，既開心又興奮，車費仲好平添。唔信？今個周末，約埋朋友試下KMBuscation，唔睇路線、唔睇目的地咁搭下九巴，話唔定，呢一個小旅行會令你發現更多香港嘅美好～～

「KMBuscation」意念一出，隨即惹來巴士迷及網民積極提議香港一日遊巴士路線：

1.路線51號巴士，上村上山那段路猶如日本郊野山路，美麗平靜；路線53號巴士，青山公路美麗海景和欣賞宏偉的汀九橋；路線77K號巴士，錦田和粉錦公路的鄉村風味；路線91號巴士，又可以看清水灣道旁壯觀的山谷，到清水灣又有海景睇；路線E34A/B巴士，汀九橋、青馬大橋和北大嶼山公路的風景。

2.路線51-54-53號：新界西山海線一日遊；路線76K/77K-73B-64K號：新界東一日遊；路線76K-77K號：新界北一日遊；路線40-2A/6D號：懷舊之旅。

3.大埔出發搭64K，到元朗轉53，之後荃灣轉290，最後黃大仙轉74A返大埔。

4.路線93K+33A+53+64K+74X+98，全個九龍同新界走一圈。

5.一定要搭64K，站多車程長，郊區山路，搭到懷疑自己入咗結界。

6.路線53號來回，記得上車前唔好飲水。

▲ 九巴53路線被不少網民指是「最攞命」的超長車程路線。（網上圖片）

似乎九巴路綫53號（由荃灣碼頭經屯門青山公路到元朗）是眾多網民「熱選」，官網資料說此路綫整個車程長約104分鐘，有網民指假如遇上塞車，車程需時至少兩個半鐘！網民紛紛道出親身經驗：「夠去台灣啦」、「53是新界西嘅山海線，同台鐵有得比」、「搭完53落車果刻，直頭有密室逃脫成功嘅感覺」。

有網民搞笑回應指：「無位坐，企足全程，係咪叫Standcation？」公關功夫了得的九巴仔，眼見反應熱烈，也不時加入吹水——

網民：「咁搭巴士經濟啲。」

九巴仔：「仲可以儲分換口罩/車票/模型添。」

網民：「有無巴士姐姐㗎？」

九巴仔：「巴士哥哥都有！」

網民：「巴士哥哥有無肌肉先？」

九巴仔：「肉就一定有！」

網民：「我想一口價坐九巴去齊港九新界。」

九巴仔：「月票一口價$780。」

九巴仔果然是被巴士耽誤的公關奇才。

記者：鄺素媚