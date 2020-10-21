【風筒比拼】日本節目實測15款風筒　Dyson速乾度第一Panasonic獲4項滿分

▲ 日本節目實測15款風筒。

女士每日都要吹頭，使用好的風筒的確很重要！日本TBS電視台節目《サタデープラス》實測市面上15款人氣風筒，選出5款綜合排名最高的風筒，部分產品在香港也能買到！

節目以速乾度、操作簡易度、用後髮質、功能及設計5項作評分，每個項目滿分為10分，以綜合得分選出最好的風筒。

第5位：Dyson Supersonic ionic

總分：41分

速乾度方面，Dyson是15款之中最快。15款風筒比起平均需要9分20秒才能吹乾女主持的頭髮，使用Dyson只需3分20秒。節目又用風筒實測可以吹熄多少支蠟燭，結果以Dyson可以吹熄12支得到第一名。

第4位：YA-MAN遠紅外線按摩護髮風筒

總分：42分

這款風筒可以保持60°C暖風，不會對頭髮造成傷害。而且可以更換髮梳並選擇按摩模式，不但可以提升護髮產品之滲透，亦以音波震動護理頭皮，促進血液循環。

第3位：SHARP「仙女棒風筒」IB-WX1

總分：46分

吹頭最怕風太熱，吹到頭髮極乾旱。這款外型特別的風筒用上短吹嘴設計，會隨著與頭髮的距離自動調節溫度，用後頭髮保持亮麗光澤。

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第2位：CREATE ION風筒SD-G01PRO11

總分：47分

這款風筒有自行研發的離子成分，保濕效果顯著，吹乾後頭髮順滑亮麗。而且溫度顯示在風筒上，非常方便。

第一位：Panasonic納米水離子風筒 EH-NA0E

總分：48分

這款風筒除了速乾度獲8分之外，其餘都得到10分滿分！

Panasonic納米水離子風筒一向都很受女生歡迎，這款於10月上旬最新推出的型號，所產生的納米離子為過去產品的18倍。女主持人吹完頭後亦驚嘆效果很好，吹乾後頭髮不但變得柔順，亦變得更有光澤。風筒還有護膚功能，使用時可以進行深層保濕。

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責任編輯︰陳珈希