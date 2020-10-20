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涉以玻璃瓶指嚇途人　的士司機被控普通襲擊准保釋

社會 13:27 2020/10/20

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涉於元朗指嚇途人被「私了」的被告姚興強今出庭應訊。（林欣樂攝）

去年9月21日為元朗7.21事件發生後2個月，有人於元朗發起集會，56歲的士司機涉在1間銀行外以敲碎的玻璃瓶指嚇多名途人，及後被不同政見人士「私了」襲擊，事後涉案司機被控2項普通襲擊罪，案件今（20日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件應辯方要求押後至12月待被告索取法律意見，被告准以保釋候訊。

被告姚興強（56歲），報稱的士司機，被控2項普通襲擊，控罪指他於2019年9月21日在元朗康樂路近青山公路元朗段162號中國銀行襲擊4名不知名人士；以及於同月22日在同一銀行外襲擊1名不知名人士。

辯方今申請押後案件以索取文件及待被告索取法律意見，被告暫時毋須答辯。辯方有保釋申請，控方不反對有條件下保釋。裁判官將案件押後至12月15日再訊，被告准以保釋候訊，須住在報稱地址。

據了解，被告涉以敲碎的玻璃瓶指嚇多名途人，過程被閉路電視拍下，被告及後被不同政見人士「私了」襲擊，期間有人調停並結束事件。資料顯示，案發當日1名50歲女子涉於上址襲擊本案被告被捕，早前已被控傷人罪提堂。

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記者：林欣樂

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