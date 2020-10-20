【BB大晒】韋羅莎宣布懷孕 舞台劇天后Rosa將為人母：感謝上天
娛樂 13:28 2020/10/20
舞台劇著名演員，曾參演電影《分手100次》、《暗色天堂》，以及與麥浚龍合唱《黑盒》的韋羅莎（Rosa），今天宣布成為人母。韋羅莎在個人社交平上載超聲波圖，並寫道：
是的，我們快要當父母了。
這個喜訊對我們來說，到今天仍然是相當夢幻。即使已經能透過超聲波，聽到BB的心跳聲、見到BB在游水、手仔腳仔郁來郁去，但感性上還未全然相信這個事實。
隨著新生命的來臨，我們每天也在慢慢地學習和適應，這個新身份對我們來說的意義和責任。感謝上天這微妙的安排，也希望阿B能順利來到我們的身邊。相信這一定是個相當精彩的旅程。
明年，就是我們一起的二十週年。BB，你是我們用了二十年的愛所孕育出來的。未來的日子，無論如何，我們也要繼續好好的互相珍惜，好好生活。
朋友們，很興奮能夠和你們分享這個喜訊。
現年37歲的韋羅莎，其父親為美籍西班牙人、母親為台灣人，她於台灣出世，在香港成長，在香港演藝學院戲劇系學士學位以一級榮譽畢業。
她憑《木馬屠城後傳》獲香港舞台劇獎最佳女主角提名，曾與黃秋生、林海峰合演舞台劇《大辭職日》等。
此外參演電影《分手100次》、《暗色天堂》、《原諒他77次》、《今晚打喪屍》，為張敬軒、許廷鏗、謝安琪演出MV《沐春風》、以及與麥浚龍合唱《黑盒》等。
撰文 : TOPick柴犬出動