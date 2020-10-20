【BB大晒】韋羅莎宣布懷孕　舞台劇天后Rosa將為人母：感謝上天

舞台劇著名演員，曾參演電影《分手100次》、《暗色天堂》，以及與麥浚龍合唱《黑盒》的韋羅莎（Rosa），今天宣布成為人母。韋羅莎在個人社交平上載超聲波圖，並寫道：

是的，我們快要當父母了。

這個喜訊對我們來說，到今天仍然是相當夢幻。即使已經能透過超聲波，聽到BB的心跳聲、見到BB在游水、手仔腳仔郁來郁去，但感性上還未全然相信這個事實。

隨著新生命的來臨，我們每天也在慢慢地學習和適應，這個新身份對我們來說的意義和責任。感謝上天這微妙的安排，也希望阿B能順利來到我們的身邊。相信這一定是個相當精彩的旅程。

明年，就是我們一起的二十週年。BB，你是我們用了二十年的愛所孕育出來的。未來的日子，無論如何，我們也要繼續好好的互相珍惜，好好生活。

朋友們，很興奮能夠和你們分享這個喜訊。