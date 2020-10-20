【生命鬥士】患罕見病被指終生無法正常走路　24歲鐵漢忍痛練習逆轉命運做健身教練

▲ 患罕見病被指終生無法正常走路，24歲男子忍痛練習逆轉命運做健身教練。

24歲的英國男子Zachary Jones自8歲就被診斷患上罕見病──股骨頭缺血性壞死（Perthes Disease），醫生更指他終生無法正常走路。不過他不甘就此被輪椅束縛，選擇每日忍受巨大的痛楚嘗試行路，結果成功擺脫輪椅，現時更成為健身教練！

▲ 一身肌肉。（IG圖片）

Zachary Jones於Instagram分享自己的故事。他表示，8歲時就被診斷患有罕見疾病股骨頭缺血性壞死（Perthes Disease），病情導致他其中一邊的股骨頭因失去血液供應而導致畸形，使他每次郁動都會劇痛。當時醫生告訴他再也無法正常行走、跑步、運動、踩單車。而由於當年治療的手術相對較新，他的媽媽拒絕了手術。

自始，他一直坐在輪椅生活，放棄了自己最喜歡的運動。

我熱愛足球，像所有該年齡段的孩子一樣想成為足球員，但那刻被告知永遠不可能發生。我每日待灰家中，被迫坐在客廳，無法和朋友在外面玩。

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而因為坐在輪椅，他的體重直線上升，加上外觀上難以看到他的殘疾，他自小就備受欺凌，每日被人指罵是「騙子」。

幸好，不知何時開始他的股骨頭血液供應回復正常。不過，疾病已造成無法逆轉的損傷，他的臀部永久變形，一隻腳亦短1.3cm。

1年後，他討厭一直坐在輪椅生活的日子，於是沒有理會專家的建議，選擇自行嘗試走路。理所當然地，他不斷受傷、跌倒，但每一次他都不放棄，重新站了起來。經過不斷的失敗、流淚和跌倒，他最終擺脫了輪椅。

所有告訴我不能做的事，由踩單車到踢波，我都做到了。即使醫生說不可能，但這一切還是實現了。只要你投放所有精神，絕對可達成任何目標。

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幾年後，他更開始擺脫拐杖，專家對於他病情的好轉也無話可說。後來他更愛上健身、修讀營養及健身相關的學士課程、解剖學和生理學碩士，幫助自己塑造身材：「你絕對看不出來我有病。」他表示，自己現在可以負重100公斤深蹲。

希望我的分享可給予人動力，無論你遇到什麼逆境，終可以靠自己創建一條路。就如我成功衝破15年殘障一樣，你都可以！

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責任編輯：羅嘉欣