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【港姐2020】謝嘉怡直播節目惹講粗口疑雲　Lisa為口誤致歉：會努力學廣東話

娛樂 14:35 2020/10/20

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

謝嘉怡在直播節目中被誤會不慎講粗口。

應屆香港小姐謝嘉怡是蘇格蘭與香港的混血美女，自當選後她便與家人一同移居回港生活。不過，謝嘉怡的廣東話就未達標準，上星期6在節目《善心滿載仁愛堂》疑因忘記對白而口快講錯發音，更被網民指她在台上講粗口！

謝嘉怡在節目中講到「群策群力，與愛同行，仁愛堂一直以來用愛...」一句對白後，就因忘詞而被指疑發出英文粗口「Fxxk」。

之後，她就解釋當時的對白是要講「服務更多有需要嘅人」，但因太緊張而忘詞，而那個疑似粗口的發音其實是服務的「服」字，並不是英文粗口。

【港姐2020】陳楨怡郭柏妍獲摯愛支持追夢　謝嘉怡沒冠軍包袱堅持展現真我

謝嘉怡指一直有努力學習廣東話。（Instagram圖片）

昨日，謝嘉怡又在IG上重提事件：「Sorry guys I have been a little quiet, still new to this social media thing!! 

However, I have been using these past few days to work hard on my Cantonese. My cousin is now staying with me, so I’ve been chatting a lot in Cantonese with her on my off time at night. 

She has also been helping me with my scripts, so in the future I will work hard to make them sound more smooth. 

Thank you for all the lovely messages, and I wish I could reply them all but hope you enjoy these photo from a few nights ago. Hope you all stay safe.」

謝嘉怡再次為誤會致歉。（Instagram圖片）

【港姐2020】謝嘉怡獲肥媽傳授絕密減肥餐單　港姐冠軍3個星期減11磅

她的大意是指為事件再次感到抱歉，並在過去數天努力向表姐及表妹學廣東話。她續指表姐表妹們也有教她讀台詞，故在未來她會努力練習，讀出更流利的廣東話。她稱會努力回覆以感謝網民的支持。

在謝嘉怡的發帖下，不少網民都紛紛留言為她打氣，叫她看開點不用介懷，要繼續努力做好自己。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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