【港姐2020】謝嘉怡直播節目惹講粗口疑雲　Lisa為口誤致歉：會努力學廣東話

▲ 謝嘉怡在直播節目中被誤會不慎講粗口。

應屆香港小姐謝嘉怡是蘇格蘭與香港的混血美女,自當選後她便與家人一同移居回港生活。不過,謝嘉怡的廣東話就未達標準,上星期6在節目《善心滿載仁愛堂》疑因忘記對白而口快講錯發音,更被網民指她在台上講粗口!

謝嘉怡在節目中講到「群策群力,與愛同行,仁愛堂一直以來用愛...」一句對白後,就因忘詞而被指疑發出英文粗口「Fxxk」。

之後,她就解釋當時的對白是要講「服務更多有需要嘅人」,但因太緊張而忘詞,而那個疑似粗口的發音其實是服務的「服」字,並不是英文粗口。

【港姐2020】陳楨怡郭柏妍獲摯愛支持追夢 謝嘉怡沒冠軍包袱堅持展現真我

▲ 謝嘉怡指一直有努力學習廣東話。(Instagram圖片)

昨日,謝嘉怡又在IG上重提事件:「Sorry guys I have been a little quiet, still new to this social media thing!!

However, I have been using these past few days to work hard on my Cantonese. My cousin is now staying with me, so I’ve been chatting a lot in Cantonese with her on my off time at night.

She has also been helping me with my scripts, so in the future I will work hard to make them sound more smooth.

Thank you for all the lovely messages, and I wish I could reply them all but hope you enjoy these photo from a few nights ago. Hope you all stay safe.」

▲ 謝嘉怡再次為誤會致歉。(Instagram圖片)

【港姐2020】謝嘉怡獲肥媽傳授絕密減肥餐單 港姐冠軍3個星期減11磅

她的大意是指為事件再次感到抱歉,並在過去數天努力向表姐及表妹學廣東話。她續指表姐表妹們也有教她讀台詞,故在未來她會努力練習,讀出更流利的廣東話。她稱會努力回覆以感謝網民的支持。

在謝嘉怡的發帖下,不少網民都紛紛留言為她打氣,叫她看開點不用介懷,要繼續努力做好自己。