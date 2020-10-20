【甲醛超標】搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒　35歲男戶主確診鼻咽癌太太流產

▲ 搬新屋一年夫婦疑甲醛中毒，35歲男戶主確診鼻咽癌太太流產。

生活上存在許多無形的環境毒素，偶一不慎可致嚴重後果。台灣一位腎臟科醫生日前分享案例，一名35歲不煙不酒的男子來求診，一年間很易感冒、常感疲倦，結果確診鼻咽癌二期。問診後得知，男子一年前搬入新屋就出現這些症狀，醫生懷疑是新屋裝潢引發男子甲醛中毒。而他的太太亦不幸小產，但因一個原因而中毒症狀較輕微。

據台灣節目「醫師好辣」，腎臟科醫生洪永祥分享一宗臨床案例。一名35歲男病人求診時很疲倦、下肢水腫。男子透露，他一年前搬入新家，自搬進去後就很易感冒，而太太搬進新家不久後更流產。

男子本身左腎先天萎縮，從小只有一顆腎臟，而經抽血檢驗後，發現他的肝腎功能都稍微差一些。醫生為他檢查時，發現他的頸部左邊有一塊不規則、約2、3cm大的硬塊，切片檢查後確診鼻咽癌二期，經放射治療後已得到改善。

男子不煙不酒，為甚麼這麼年輕會得鼻咽癌？洪永祥表示，耳鼻喉科醫生高度懷疑他是由於新屋裝潢，引發甲醛中毒而致癌。至於他會出現感冒、流鼻涕的症狀，都是甲醛濃度過高所致。

洪永祥續指，男病人太太流產，亦跟吸入甲醛有關。但是太太症狀相對較輕微，原因是太太很喜歡喝水、吃蔬果，靠水有助身體排出毒素。他表示，一些富含維他命C、膳食纖維的深綠色蔬菜，有助身體透過排便時，同時排出毒素，因此建議日常生活中可多喝水和吃蔬菜。

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根據世衞轄下的國際癌症研究所（International Agency for Research on Cancer, IARC），甲醛（formaldehyde）是1級致癌物。

醫生：保持室內通風抗甲醛

急症科醫生梁啟城稱，甲醛具刺激性，吸入少量會刺激眼和鼻，導致流眼水、鼻水，長期吸入則會導致慢性中毒，對肝、肺、腎傷害最大，嚴重情況可致癌。

而呼吸系統科專科醫生吳健聰亦曾表示，裝修的氣味主要由甲醛組成，長期吸入或致氣管發炎等慢性呼吸系統病，更有研究指或會增加患鼻咽癌及腸癌風險。且單靠口罩或光觸媒亦難隔絕禍害。

吳健聰表示，剛完成的裝修和家具，釋出的甲醛濃度最高，最有效「對抗」方法是保持通風：「傢俬甚至可放在室外數周散味，同時不宜一次大量選購大量新傢俬。」他建議有鼻敏感、氣管敏感及哮喘患者，應在裝修後一兩個月才入住新單位，且可選購「零甲醛」的傢俬及油漆減少接觸。

專家教DIY降家居甲醛含量

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趙勁偉表示，坊間有售不同品牌除甲醛噴劑產品，售價由數百元至千元左右，由於每支劑量不多，不能大規模減低甲醛濃度，建議可集中噴於經常使用的木材傢俬，可分解小面積的甲醛。另外，由於甲醛能夠溶水，可用濕布抹傢私，可即時降低濃度，同時要多開窗保持空氣流通，對減低甲醛濃度有一定幫助。

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責任編輯：羅嘉欣