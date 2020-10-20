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【Amusement Workation】日本遊樂場推摩天輪工作間　邀上班族空中辦公

職場 16:04 2020/10/20

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

位於東京市郊稻城市的「讀賣樂園（Yomiuri Land）」，日前就推出防疫特別計劃，名為「Amusement Workation」的新服務。

防疫期間不少企業實施「在家上班Work From Home」模式。不過長期留在家中工作，一成不變的環境難免會讓人覺得無聊、提不起勁。日本東京一個遊樂場近日就推出新計畫，讓上班一族由在家工作變成在樂園工作，改變工作環境，提升工作效率。

位於東京市郊稻城市的「讀賣樂園（Yomiuri Land）」，日前就推出防疫特別計劃，名為「Amusement Workation」的新服務。而所謂的Amusement Workation所指的就是「邊工作邊娛樂」，讀賣樂園將開放摩天輪及泳池旁的太陽椅，讓上班一族拿著電腦在樂園裏連上Wi-Fi工作，甚至可以在摩天輪裏進行視像會議。

樂園公關部人員奧谷祐提到，遊客可在摩天輪包廂內任坐1小時並會轉5圈，而摩天輪上更設有Wi-Fi，就算在高空開會、打文件等都無難度。

此外，樂園特設一個特殊空間，泳池旁提供可用於工作的桌子和躺椅，更可向樂園租借拖板、充電器、小型WiFi等，以防遊客電腦無電或連接網絡時出現斷網情況。而且若當日下雨，樂園更會開放餐廳，讓客人在內工作。

奧谷祐表示，園方是次計畫主要是盼讓打工仔可適時轉變工作環境，而在空中工作更有助構思新的想法，緩解市民在疫情期間的緊張情緒，希望遊客能樂在其中。

據官網資料顯示，現時遊客需提前預約日子，平日的入場價為1900日圓（約140港元），假日則是每人2000日圓（約147港元）。

責任編輯：曾曉汶

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