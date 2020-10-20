【告別經痛】經痛引發胸脹頭痛宜吃黑木耳及山楂　中醫：生育有助改善經痛

▲ 經痛成為不少女生的煩惱，TOPick請來註冊中醫為大家建議預防及紓緩經痛的方法。（圖片來源：iStock）

女生們每月都被「月經」造訪，一旦遇上經痛，引起胸脹、頭痛及肚瀉等問題，嚴重更影響日常生活，痛不欲生！究竟吃什麼食物可紓緩經痛及預防經痛？月經後應如何調理身體？生完小孩是否能改善經痛問題？註冊中醫何慧欣為大家一一解答！

紓緩經痛宜吃食物

註冊中醫何慧欣指在中醫角度，經痛都可以有很多情況引起，每個人經痛原因都可以不同，以下為不同經痛徵狀相應的宜吃食物建議：

1. 胸脹、頭痛（肝鬱氣滯型）

宜吃食物：黑木耳、月季花、玫瑰花、山楂等

功效：疏肝理氣、化瘀止痛

2. 小腹冷痛、腹瀉 （寒凝胞宮）

宜吃食物：肉桂、黑椒、生姜、紅糖

功效：溫經散寒、止痛

3. 頭暈、血色淡薄 （氣血不足）

宜吃食物：牛肉、紅棗或南棗

功效：補氣活血、止痛

4. 腹痛、腰痛腿酸（腎虛）

宜吃食物：黑豆、桑寄生、芡實等等

功效：強腰補腎

預防經痛忌吃食物

何醫師表示如想預防經痛，月經前、月經期間都要避免吃以下食物：

1. 生冷食品

何醫師指生冷食品容易傷害脾陽，導致虛寒產生，寒主收引，令經血運行不暢，寒凝血瘀，不通則痛，導致痛經。

生冷有兩個層面，第一個意思是指溫度上的生冷，例如雪糕、或從雪櫃中取出的水果等等；第二個層面就是食物的性質，只食物本身的寒涼性質，例如大閘蟹、西瓜、香蕉等。

2. 濃茶或咖啡

何醫師指行經期間，身體會流失較多鐵質，濃茶或咖啡內含較高的單寧酸，都會阻礙鐵質的吸收，對處於血液流失的期間不利。

經期後調理身體方法

何醫師表示月經後，女生處於陰血驟少的狀態，最適合月經後數天調理，體質偏於燥熱，例如容易口乾、生口瘡、手心腳心熱的女生，可以多進食桑葚子、枸杞子及南棗。

如果體質偏陽虛女生，平時容易怕凍、消化不良及出現腹瀉等，經後可以飲用桂圓紅棗生薑茶。

生小孩有助改善經痛

有些女生生育後發現經痛情況得到改善，甚至不再經痛，何醫師解釋在一些情況下，生小孩的確有助改善經痛問題。她續指經痛分為原發性經痛及繼發性經痛。

對於原發性經痛類型的女生，生小孩前，子宮收縮過劇就容易發生經痛；而生產過後，月經來時子宮不再過度收縮，經血排出比較順暢，經痛相對改善。

對於繼發性經痛類型的女生，如果有「子宮腺肌瘤」，又稱子宮內膜異位症引起的經痛，在懷孕期間，月經周期暫停，子宮內膜異位症可以暫停累積，有機會萎縮甚至消失，就能改善子宮內膜異位和因此而引起的經痛問題。

另外，容易引起經痛的子宮肌瘤，在懷孕初期有機會誘發子宮肌瘤的發展， 但在產後6個月子宮肌瘤則會收細，有機會比懷孕前還要小，而產後哺乳亦可以抑制子宮肌瘤，因此生育後都有機會改善經痛的情況。

何醫師最後提醒大家，患上子宮腺肌瘤或者子宮肌瘤的女生都是不容易受孕的體質，發現子宮及經痛問題都應該及早求醫處理。

▲ 註冊中醫何慧欣（相片由受訪者提供）

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記者：王芷瑩