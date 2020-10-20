【限聚令】政府放寬本地團不多於30人、婚禮不多於50人　條例本周五生效

▲ 政府宣布放寬本地遊人數限制。（資料圖片）

本地疫情反覆，政府維持大部分社交距離措施一周。不過行政長官會同行政會議今早（20日）通過，放寬部分聚會或社交經濟活動，包括復辧30人以內的本地旅行團、婚宴活動最多可50人參與，兩者也是10月23日起生效。

政府將放寬本地遊每團最多30人，前提是旅行團需由《旅行代理商條例》所界定的持牌人舉辦，不涉及通過任何出入境關卡，旅行團亦要於旅議會登記。

▲ 陳肇始見記者，公布最新防疫措施安排。（馮漢柱攝）

食物及衞生局局長陳肇始稱，需引入額外防疫措施，如團友進餐以外時間必須戴口罩；旅行團所乘坐的交通工具，載客量不可多於五成。另外旅行團也要簽署承諾書，如購買額外保險、登記團友個人資料及進行體溫檢測，保障公共衞生。

而婚禮可由目前20人增至50人，但不可供應飲食。陳肇始稱，因應疫情步入新常態，現時不應以「零確診個案」作為目標，儘管社會不希望出現本地個案，但在未有疫苗之前，料病毒會跟社會共存一段時間，難避免零聲確診。她強調政府要快速控制疫情，也確保本地醫療體系能夠負荷，減低社區傳播機會。

至於泳池使用方面，放寬隊際運動限制，訓練時毋須有效分隔距離，也可多於4人一起訓練；但必須按照隊際比賽規則，不可超過規則的人數上限。放寬的隊際運動，涵蓋韻律泳、輕艇水球、水球及水底曲棍球等。

行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前會見傳媒，指雖然過去一周疫情漸趨平穩，只有12宗本地感染個案，未有出現新群組爆發，而且連續3天沒有源頭不明個案，但為審慎起見，配合下一階段開放人員的往來，暫時沒有條件進入下一階段社交距離措施段放寬。

另外不少食肆、商場等地方都加強防疫措施，其中有些商店亦會利用一些消毒產品，向人體噴灑。不過衞生防護中心今日提醒不應該向人體噴灑消毒液，形容有關消毒方法是有害身心，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：吳卓峰