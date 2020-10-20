【偽娘弟弟】中學生胖弟愛做偽娘有女人味　家姐怕細佬橫刀奪愛︰男友眼甘甘

▲ 一名女網民稱其弟弟愛上做偽娘，吸引到男友眼甘甘，擔心男友會被弟弟搶走。

一些偽娘男生經過悉心打扮，美得雌雄難辨。一名女網民在網上透露，其就讀中學的弟弟愛上做偽娘，一次她帶同男友回家作客，男友見到身穿女裝的弟弟，竟「眼甘甘」凝望他，之後更神不守舍，令女網民擔心男友或會被弟弟搶走。

女網民在facebook專頁「名校secret」匿名投稿，形容弟弟一直是「斯文陽光嘅肥仔」，但自他升上中三後，女網民有次無意中發現弟弟匿藏房間扮女仔，學人化妝著裙。

作為家姐，我一直都幫佢守秘密，無同阿爸阿媽講，驚佢哋會接受唔到。

媽媽找到化妝品假髮 以為有女友

媽媽有次幫弟弟執拾房間，亦發現他收藏了化妝品、假髮和女裝服飾，但只是懷疑他有女朋友。女網民覺得弟弟經過悉心打扮，愈來愈有女人味，靚過不少女性。

細佬越嚟越有女人味，有時望住佢，我都會覺得佢正過我。

家姐感到威脅︰覺得佢正過我

女網民覺得弟弟靚到有威脅，上星期放學後，她帶男友回家作客，豈料男友看到以女裝打扮、身穿迷你裙的弟弟，行出房門走入廁所，男友不但沒有被嚇到，還目不轉睛地看著他。

眼甘甘咁望住細佬，好似被吸引住咁。

網民嘲諷︰男友望肥仔都唔望你

女網民馬上生氣質問男友「望咁耐做乜」，男友反稱「唔係望女仔你嬲乜」，但男友之後一直神不守舍，還借故行過弟弟的房間偷看，令女網民不知如何是好，「好驚偽娘細佬搶走男朋友。」

帖文引來大批網民留言熱議，有人嘲笑其男友可「迎男而上」、「重點係你男朋友望肥仔女裝都唔望你」，有人認為男友未必是喜歡了弟弟，或許是他心底裏都有興趣扮女人，「想同你細佬取經」，為自己打開了偽娘的世界。

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責任編輯︰林綺玲