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【無聲】揭台灣聾啞學校性侵案　童星劉子銓花3個月學習手語

娛樂 14:25 2020/10/20

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《無聲》下月於香港上畫。

由台灣新銳導演柯貞年首次執導《無聲》，影片以一班聾啞學生被性侵的真人真事改編。未上映已造成話題！上星期五正式全台上映，並成為過去周末全台新片開畫票房第一！

《無聲》由著名台劇《天黑請閉眼》新進導演柯貞年導演，首次執導電影便以社會敏感議題作為故事，但柯導演不慍不火的將《無聲》的故事拍出來，上映以來口碑甚佳。

戲中星二代童星劉子銓、陳妍霏、韓國童星金玄彬、與及去年金馬獎最佳男配角劉冠廷、金馬影后楊貴媚演出亦深受讚賞。

改編自真人真事的台灣電影《無聲》。

戲中演員全都本身不懂手語，男主角劉子銓花了三個月時間學習手語，由一開始要逐句對白的手語練習，到最後能用手語與同樣學懂手語的陳妍霏和劉冠廷「對話」，非常厲害！

子銓除了手語外，亦要兼顧個角色的複雜情緒：「這次演出最難的部分就是要在手語中表現情緒，因為要在沒有聲音的狀況下，讓人透過手語感受到我的心情起伏，我也對鏡子練了很久。」

除了手語的挑戰外，柯導演覺得當時15歲的子銓有點嬰兒肥，於是要他一個半月內減掉五公斤體重！既要減肥又要學手語並同時投入學習做一個聾人，但幸好子銓都一一克服並演活了張誠這個角色。

撰文 : TOPick柴犬出動

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