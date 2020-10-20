【首相辭職】英國首相約翰遜擬明年初辭職　嫌12.5萬月薪低養不起6孩兼付離婚費

▲ 英國首相約翰遜擬明年初辭職，嫌年薪低不足養6孩。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前感染新冠肺炎，幸已康復出院。最近有消息傳出，約翰遜擬明年初辭職，因其年薪150萬港元，平均12.5萬港元月薪低，不足供養6名孩子，同時繳付前妻的離婚費。

收入比出任首相前低

據英國《鏡報》報道，現年56歲的約翰遜有意在未來半年解決英國脫歐過渡期，並帶領英國對抗疫情後，於明年春季辭職。報道引述保守黨員指，約翰遜曾向黨友私下抱怨，指自己出任首相年薪僅得15萬英鎊（約150萬港元），收入比他出任首相前還要低，不足以讓他負擔生活費。

約翰遜擔任首相前，在《電訊報》撰寫專欄，月薪為2.3萬英鎊（約23萬港元），年薪可達27.6萬英鎊（約277萬港元）。另外，約翰遜不時獲邀發表演說，每次收取數萬英鎊報酬，他曾在一個月內發表兩次演說，共賺取16萬英鎊（約161萬港元）的收入。

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供養至少6名孩子

約翰遜今年4月再為人父，與32歲的女友西蒙茲（Carrie Symonds）誕下一子，取名為Wilfred Lawrie Nicholas Johnson，二人早於去年底訂婚，並在位於加勒比海域的馬斯蒂克島度蜜月。

有英國國會議員透露，約翰遜連同與前妻惠勒（Marina Wheeler）所生的子女，至少有6名孩子，其中一些孩子還很小，需要約翰遜供養。加上，約翰遜需履行離婚協議，向前妻支付一大筆離婚費，因此他的擔子頗重。

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責任編輯︰駱秀玲