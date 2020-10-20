【本地遊】一文看清旅行社辦本地遊防疫規定　旅客須戴口罩及交通工具禁止進食

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華會見傳媒。（馮漢柱攝）

食物及衞生局局長陳肇始教授與商務及經濟發展局局長邱騰華今日（20日）就最新的社交距離措施會見傳媒。邱騰華指防疫需要和社會經濟取得平衡，讓業界可以在有條件下營運及讓市民出遊，當局正容許本地團每團人數以30人為上限，最快星期五通過議案，最快可於周五（23日）新一輪限聚措施實施時生效。

旅遊發展局亦表示，將推出支持本地遊的「賞你遊香港」計劃。邱騰華講述計劃指，市民於零售或餐飲消費達800元，可免費換取一個本地遊名額；旅行社若舉辦綠色旅遊也可以申請政府和旅發局資助計劃，每位旅客可獲資助200元。

此外，政府周五（23日）起放寬限聚令，詳情即睇：【下一頁】

而獲准舉辦本地團的持牌旅行社，必須嚴格遵守防空及公共衛生措施，其中包括簽署防疫承諾書、需要登記團友的資料及為團友購買保險等。同時，在行程中， 旅行社需要為旅客作體溫檢測及要求參與人士戴上口罩，眾人亦不可以在交通工具進食。邱騰華指若旅行團違反承諾書上的規定，有機會被取消登記。

有關本地遊旅行團須符合以下條件：

相關本地旅行團須向旅遊業議會登記

須簽署本地旅遊防疫承諾書

由《旅行代理商條例》（第218章）第2條所界定的持牌人舉辦

不涉及通過任何出入境檢查關卡

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記者：郭家穎